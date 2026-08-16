Les données issues de fuites réglementaires suggèrent que la batterie de l’iPhone 18 Pro Max progresserait sensiblement par rapport à celle de son prédécesseur. L'iPhone 18 Pro Max embarquerait en effet une batterie de 5 567 mAh, contre 5 088 mAh pour l'iPhone 17 Pro Max, soit une hausse d'environ 10 %. De son côté, l'iPhone 18 Pro passerait de 4 252 à 4 288 mAh, soit une évolution quasi nulle d'une génération à l'autre.

L'écart d'autonomie entre les deux modèles sera donc plus marqué que par le passé. Les deux bénéficieront néanmoins de gains d'efficacité apportés par la puce A20 Pro et le nouveau modem C2, ce qui devrait améliorer l'endurance de l'ensemble de la gamme. Contrepartie directe de la batterie plus volumineuse : l'iPhone 18 Pro Max sera également plus lourd que l'iPhone 18 Pro.