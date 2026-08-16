Apple s’apprêterait à creuser l’écart entre ses deux prochains iPhone Pro. Des documents réglementaires révèlent notamment une différence de batterie bien plus marquée qu’à l’accoutumée, tandis que la photo pourrait elle aussi réserver une surprise au modèle Pro Max.
Depuis plusieurs générations, Apple distingue ses iPhone Pro et Pro Max principalement par la taille de l’écran et l’autonomie. Le modèle le plus imposant peut aussi bénéficier ponctuellement d’une fonction photo exclusive, mais l’écart entre les deux appareils reste généralement limité sur le plan purement technique. Les premières indiscrétions sur la prochaine génération laissent toutefois entrevoir une différence plus marquée entre les deux variantes haut de gamme.
Un bond d'autonomie inédit pour le modèle Pro Max ?
Les données issues de fuites réglementaires suggèrent que la batterie de l’iPhone 18 Pro Max progresserait sensiblement par rapport à celle de son prédécesseur. L'iPhone 18 Pro Max embarquerait en effet une batterie de 5 567 mAh, contre 5 088 mAh pour l'iPhone 17 Pro Max, soit une hausse d'environ 10 %. De son côté, l'iPhone 18 Pro passerait de 4 252 à 4 288 mAh, soit une évolution quasi nulle d'une génération à l'autre.
L'écart d'autonomie entre les deux modèles sera donc plus marqué que par le passé. Les deux bénéficieront néanmoins de gains d'efficacité apportés par la puce A20 Pro et le nouveau modem C2, ce qui devrait améliorer l'endurance de l'ensemble de la gamme. Contrepartie directe de la batterie plus volumineuse : l'iPhone 18 Pro Max sera également plus lourd que l'iPhone 18 Pro.
Une fonction photo pourrait être réservée à l'iPhone 18 Pro Max
La différenciation sur le plan photo reste toutefois incertaine à l'heure actuelle. Un leaker réputé avait évoqué à l'automne dernier la possibilité que le futur système à ouverture variable soit réservé à l'iPhone 18 Pro Max. Cette information n'a cependant pas été confirmée par d'autres sources indépendantes.
Mark Gurman, journaliste de Bloomberg bien renseigné sur les projets d’Apple, a de son côté indiqué que cette génération représenterait une année particulièrement dense en améliorations photo, sans pour autant préciser si l'une d'elles serait cantonnée au modèle le plus grand. L’iPhone 18 Pro Max pourrait donc bien avoir droit à une exclusivité photo, même si rien ne permet encore de l’affirmer.
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