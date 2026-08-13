Apple s’apprête à bouleverser sa traditionnelle rentrée iPhone en retirant son modèle standard du lancement automnal. Privé d’iPhone 18 classique, le modèle Pro pourrait alors devenir, pour la première fois, le véritable iPhone de référence de la gamme.
Chaque automne, Apple orchestre sa rentrée autour d’un même duo : un iPhone standard destiné au plus grand nombre et des déclinaisons Pro pour monter en gamme. En 2026, cette tradition pourrait bien voler en éclats : selon plusieurs sources concordantes, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2 ne seraient pas lancés avant le début de l’année 2027. À la rentrée, Apple ne proposerait donc que trois nouveautés : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Ultra. Une configuration inédite qui ferait du modèle Pro le choix de référence pour tous ceux qui voudront acheter un nouvel iPhone dès cet automne.
L’iPhone 18 Pro peut-il devenir le nouvel iPhone de référence ?
Le modèle standard a toujours eu une fonction simple chez Apple : être l’iPhone que l’on montre au plus grand nombre. C’est celui que les opérateurs mettent en avant, celui qui accompagne les campagnes de rentrée et celui vers lequel se tournent les clients qui veulent simplement acheter le dernier iPhone sans forcément passer au haut de gamme. Cette année, ce rôle pourrait revenir à l’iPhone 18 Pro.
La raison est toute simple : il n’y aurait pas d’iPhone 18 classique à la rentrée. Pour acheter un modèle de dernière génération, les clients n’auraient donc que le Pro ou le Pro Max, en dehors de l’iPhone Ultra. Ce dernier devrait occuper une place à part dans la gamme, avec un prix élevé et un positionnement beaucoup plus exclusif. Difficile, dans ces conditions, d’en faire le nouvel iPhone destiné au plus grand nombre.
Apple maintiendra bien une offre de modèles plus abordables avec l’iPhone 17, l’iPhone 17e et l’iPhone Air. Toutefois, aucun d’entre eux ne pourra être mis en avant comme la véritable nouveauté de la rentrée. Ils serviront plutôt d’alternatives pour les clients ne souhaitant pas investir dans un modèle Pro, sans occuper pour autant la place traditionnellement réservée à l’iPhone standard de nouvelle génération.
C’est précisément là que l’iPhone 18 Pro intervient. Il ne serait plus seulement le modèle destiné à ceux qui veulent davantage de performances ou de fonctionnalités. Pendant plusieurs mois, il pourrait tout simplement être le nouvel iPhone qu’Apple propose à ceux qui veulent changer de génération. Et cela modifierait forcément la manière dont le modèle sera mis en avant dans les boutiques, chez les opérateurs et dans la communication de la marque.
Un pari risqué pour Apple malgré des ventes potentiellement plus rentables
Sur le papier, ce changement de calendrier a un avantage évident pour le géant californien : si une partie des clients qui auraient acheté l’iPhone standard se reporte sur le Pro, le prix moyen des iPhone vendus augmente. Et si les tarifs des prochains modèles sont effectivement revus à la hausse, chaque vente pourrait rapporter davantage à la marque.
Mais tous les acheteurs ne suivront pas forcément. Pour quelqu’un qui voulait simplement remplacer son iPhone par un modèle récent sans passer au haut de gamme, payer plusieurs centaines d’euros de plus peut suffire à repousser, voire freiner l’achat. Plutôt que de prendre un iPhone 18 Pro, certains pourraient conserver leur téléphone actuel jusqu’à l’arrivée de l’iPhone 18 standard en 2027.
La firme de Cupertino prend donc le risque de voir une partie de la demande se décaler. Le choix sera alors assez simple pour les consommateurs : accepter de payer davantage pour accéder immédiatement à la nouvelle génération, patienter quelques mois ou regarder du côté des smartphones Android.
Le calendrier tombe par ailleurs à un moment particulièrement important pour la marque. La fin de l’année constitue traditionnellement une période particulièrement favorable aux ventes de ses produits. Avec un modèle Pro comme principale porte d’entrée vers la nouvelle génération, Apple devra donc convaincre les clients que le surcoût en vaut la peine. Le succès de cette nouvelle stratégie se jouera d'ailleurs probablement en grande partie sur ce point.
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