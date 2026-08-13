Le modèle standard a toujours eu une fonction simple chez Apple : être l’iPhone que l’on montre au plus grand nombre. C’est celui que les opérateurs mettent en avant, celui qui accompagne les campagnes de rentrée et celui vers lequel se tournent les clients qui veulent simplement acheter le dernier iPhone sans forcément passer au haut de gamme. Cette année, ce rôle pourrait revenir à l’iPhone 18 Pro.

La raison est toute simple : il n’y aurait pas d’iPhone 18 classique à la rentrée. Pour acheter un modèle de dernière génération, les clients n’auraient donc que le Pro ou le Pro Max, en dehors de l’iPhone Ultra. Ce dernier devrait occuper une place à part dans la gamme, avec un prix élevé et un positionnement beaucoup plus exclusif. Difficile, dans ces conditions, d’en faire le nouvel iPhone destiné au plus grand nombre.

Apple maintiendra bien une offre de modèles plus abordables avec l’iPhone 17, l’iPhone 17e et l’iPhone Air. Toutefois, aucun d’entre eux ne pourra être mis en avant comme la véritable nouveauté de la rentrée. Ils serviront plutôt d’alternatives pour les clients ne souhaitant pas investir dans un modèle Pro, sans occuper pour autant la place traditionnellement réservée à l’iPhone standard de nouvelle génération.

C’est précisément là que l’iPhone 18 Pro intervient. Il ne serait plus seulement le modèle destiné à ceux qui veulent davantage de performances ou de fonctionnalités. Pendant plusieurs mois, il pourrait tout simplement être le nouvel iPhone qu’Apple propose à ceux qui veulent changer de génération. Et cela modifierait forcément la manière dont le modèle sera mis en avant dans les boutiques, chez les opérateurs et dans la communication de la marque.

