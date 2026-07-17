Dans les fichiers se trouveraient des chaînes de calibration relatives à un actionneur d'ouverture, un composant capable de faire varier physiquement la taille de l'ouverture du diaphragme. Concrètement, une ouverture plus large laisse entrer davantage de lumière et produit une faible profondeur de champ, tandis qu'une ouverture plus étroite permet d'obtenir une zone de netteté plus étendue et offre plus de contrôle dans des conditions de forte luminosité.

Ce type de mécanisme apporte donc une flexibilité supplémentaire face aux variations d'éclairage, en complément des traitements logiciels déjà en place.