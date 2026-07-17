L'iPhone 18 Pro Max pourrait opter pour un changement radical : un capteur photo à ouverture variable. Le prochain smartphone haut de gamme de la marque à la pomme pourrait enfin rattraper ses concurrents chinois sur ce secteur.
L'iPhone 18 Pro Max pourrait être le premier smartphone de la marque à la pomme, doté d'un appareil photo avec ouverture variable. Jusqu'à maintenant toujours avec une focale fixe, Apple pourrait enfin changer les choses. Il faut dire que c'est un peu l'innovation qu'il manque à l'iPhone, afin d'optimiser largement les performances de son appareil haut de gamme.
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Un capteur Sony et une ouverture physique
Selon le document en question, le capteur principal du téléphone serait un Sony IMX905, avec une taille de pixel de 1,22 micromètre, une valeur identique à celle de la génération précédente. L'amélioration viendrait donc davantage du mécanisme d'ouverture lui-même que d'une évolution du capteur.
Dans les fichiers se trouveraient des chaînes de calibration relatives à un actionneur d'ouverture, un composant capable de faire varier physiquement la taille de l'ouverture du diaphragme. Concrètement, une ouverture plus large laisse entrer davantage de lumière et produit une faible profondeur de champ, tandis qu'une ouverture plus étroite permet d'obtenir une zone de netteté plus étendue et offre plus de contrôle dans des conditions de forte luminosité.
Ce type de mécanisme apporte donc une flexibilité supplémentaire face aux variations d'éclairage, en complément des traitements logiciels déjà en place.
Cette fonctionnalité existe déjà sur certains smartphones concurrents, notamment dans la gamme Pura 90s Pro de Huawei. Il ne s'agit donc pas d'une nouveauté pour l'industrie mobile, mais ce serait une première pour un iPhone.
Le reste de la configuration sans grands changements
Pour les autres capteurs, l'iPhone 18 Pro Max reprendrait la même configuration que l'iPhone 17 Pro Max : téléobjectif Sony IMX973, ultra grand-angle IMX972, récepteur LiDAR IMX591 et caméra frontale IMX914. La stabilisation optique du téléobjectif, serait également conservée.
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Pour rappel, l'iPhone 17 Pro Max dispose déjà de trois capteurs arrière de 48 mégapixels, dont un téléobjectif optique 4x. Des tests ont montré que ses résultats à longue distance restent en retrait par rapport au Pixel 10 Pro, notamment en termes de détails, de rendu des ombres et de fidélité des couleurs lorsque l'on zoome fortement.
Un tarif annoncé en hausse
L'ouverture variable du capteur principal constituerait donc la principale évolution photo de cette génération. Mais cette nouveauté pourrait avoir un coût pour les acheteurs : selon un autre rapport, le prix de l'iPhone 18 Pro Max pourrait augmenter d'environ 200 dollars, en raison de la hausse des coûts de production liés à la caméra et à la mémoire.
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