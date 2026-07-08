Une publication du leaker chinois Digital Chat Station, relayée sur le réseau social Weibo, apporte un éclairage supplémentaire sur l’origine de ce changement. Selon ses informations, la gamme iPhone 18 Pro embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels ultra-large, associé à une ouverture variable, qui permet de laisser entrer plus de lumière dans les environnements sombres, et d’ajuster la profondeur de champ pour les portraits. Cette dernière caractéristique circulait déjà depuis un moment concernant le module principal, mais l’accent mis sur la taille du capteur éclaire directement l'origine de l’épaississement du boîtier.

Apple a progressivement fait grossir les objectifs photo de ses iPhone au fil des années, une tendance qui devrait donc se poursuivre avec cette nouvelle génération. Combinée à l’ouverture variable et à des rumeurs d’amélioration significative du téléobjectif, cette évolution laisse présager un plateau photo particulièrement proéminent, autant en épaisseur qu’en diamètre des lentilles elles-mêmes.

En une petite année seulement, le bloc photo s’impose comme la nouvelle signature visuelle de l’iPhone Pro, quitte à redessiner la silhouette générale de l’appareil. Les utilisateurs goûteront-ils à ce nouvel embonpoint au creux de la main ou dans la poche ? Réponse dans quelques semaines.