Les prochains iPhone 18 Pro et Pro Max devraient reprendre des dimensions proches des modèles actuels, à une exception près : leur plateau photo. Un capteur principal ultra-large en serait la cause principale.
Chaque nouvelle génération d’iPhone Pro, même s’il ne change pas radicalement de design, apporte son lot d’ajustements esthétiques et de composants, notamment une plus grosse batterie, et l’un d’entre eux commence à se dessiner clairement pour l’automne prochain. Depuis plusieurs mois déjà, des rumeurs évoquaient un iPhone 18 Pro plus épais et plus lourd que son prédécesseur. De nouvelles précisions permettent désormais de comprendre où se concentre réellement cette prise d’embonpoint, et surtout pourquoi Apple semble prêt à l’assumer.
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Un plateau photo qui gonfle, le reste du châssis inchangé
Des essais sur des maquettes factices avaient déjà permis de mesurer précisément les contours de ce changement. L’épaisseur totale de l’iPhone 18 Pro Max, capteurs photo inclus, atteindrait 13,77 mm, contre 12,92 mm pour l'iPhone 17 Pro Max. Un écart loin d’être anecdotique, entièrement concentré sur la zone du plateau photographique. Le reste du boîtier, lui, conserverait une épaisseur identique à la génération précédente.
Cette augmentation s’explique par deux facteurs cumulés : la taille grandissante des capteurs eux-mêmes, mais aussi celle du plateau en aluminium qui les accueille, lui aussi plus épais qu’auparavant.
Un capteur principal ultra-large est la cause de cet embonpoint
Une publication du leaker chinois Digital Chat Station, relayée sur le réseau social Weibo, apporte un éclairage supplémentaire sur l’origine de ce changement. Selon ses informations, la gamme iPhone 18 Pro embarquerait un capteur principal de 48 mégapixels ultra-large, associé à une ouverture variable, qui permet de laisser entrer plus de lumière dans les environnements sombres, et d’ajuster la profondeur de champ pour les portraits. Cette dernière caractéristique circulait déjà depuis un moment concernant le module principal, mais l’accent mis sur la taille du capteur éclaire directement l'origine de l’épaississement du boîtier.
Apple a progressivement fait grossir les objectifs photo de ses iPhone au fil des années, une tendance qui devrait donc se poursuivre avec cette nouvelle génération. Combinée à l’ouverture variable et à des rumeurs d’amélioration significative du téléobjectif, cette évolution laisse présager un plateau photo particulièrement proéminent, autant en épaisseur qu’en diamètre des lentilles elles-mêmes.
En une petite année seulement, le bloc photo s’impose comme la nouvelle signature visuelle de l’iPhone Pro, quitte à redessiner la silhouette générale de l’appareil. Les utilisateurs goûteront-ils à ce nouvel embonpoint au creux de la main ou dans la poche ? Réponse dans quelques semaines.