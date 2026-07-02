Apple continue sur sa lancée pour intégrer des batteries toujours plus massives dans ses meilleurs iPhone. On se souvient ainsi que, l'an dernier, l'iPhone 17 Pro Max sans eSIM (et ayant donc plus de place pour la batterie) affichait pour la première fois une batterie d'une capacité dépassant les 5000 mAh (5 088 mAh exactement).

Eh bien, il y en aura encore plus cette année. Un leaker a en effet fait fuiter la capacité à venir de l'iPhone 18 Pro Max sur le réseau social Weibo, pour nous apprendre qu'il aura droit à une batterie de 5 425 mAh !