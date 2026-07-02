Les iPhone ne sont pas connus pour avoir des batteries énormes par rapport aux modèles Android. Une idée répandue qui sera beaucoup moins vraie à l'avenir avec le futur iPhone 18 Pro Max.
Les prochains iPhone 18 Pro se sont beaucoup révélés dernièrement, notamment à la suite d'un piratage du groupe indien Tata Electronics, sous-traitant d'Apple. Niveau spécifications, on découvre aussi de nouvelles choses récemment. Aujourd'hui, c'est ainsi la batterie de l'iPhone 18 Pro Max d'une puissance jamais vue du côté des smartphones Apple que l'on découvre.
Une batterie de 5 425 mAh pour l'iPhone 18 Pro Max eSIM
Apple continue sur sa lancée pour intégrer des batteries toujours plus massives dans ses meilleurs iPhone. On se souvient ainsi que, l'an dernier, l'iPhone 17 Pro Max sans eSIM (et ayant donc plus de place pour la batterie) affichait pour la première fois une batterie d'une capacité dépassant les 5000 mAh (5 088 mAh exactement).
Eh bien, il y en aura encore plus cette année. Un leaker a en effet fait fuiter la capacité à venir de l'iPhone 18 Pro Max sur le réseau social Weibo, pour nous apprendre qu'il aura droit à une batterie de 5 425 mAh !
La version avec une carte SIM physique a aussi droit à une belle amélioration
Un chiffre qui renvoie loin derrière le meilleur modèle de chez Samsung, le Galaxy S26 Ultra, et sa batterie de 5 000 mAh. Et cette prouesse n'est pas réservée au seul modèle eSIM, puisque le modèle qui intègre un emplacement pour carte SIM physique va lui aussi monter en gamme.
En effet, d'après la même source, l'iPhone 18 Pro Max avec carte SIM va lui bénéficier d'une batterie de 5 235 mAh. Pour comparaison, l'iPhone 17 Pro Max avec un emplacement pour la carte SIM est lui doté d'une batterie de 4 823 mAh. Autant dire que si cette fuite se confirmait à la keynote de rentrée, l'iPhone 18 Pro Max sera clairement un monstre d'endurance.