Le prochain meilleur smartphone d'Apple pourrait aussi être l'iPhone le plus lourd jamais construit par la firme. L'iPhone 18 Pro Max devrait ainsi en un sens, imposer un nouveau standard !
Apple est déjà en train de se projet sur l'année 2026 au niveau de ses smartphones, et notamment au niveau de son modèle le plus puissant, l'iPhone 18 Pro. On sait ainsi que le design pourrait être légèrement transformé, avec un poinçon remplaçant la Dynamic Island. Mais ça ne devrait pas être tout, comme nous l'apprend cette nouvelle fuite.
L'iPhone 18 Pro Max pourrait dépasser le seuil des 240 grammes
Le leaker Digital Chat Station a récidivé. Ce dernier vient en effet à nouveau de poster sur la plateforme chinoise Weibo des informations concernant les iPhone, et plus précisément, l'iPhone 18 Pro. Il y explique ainsi que ce dernier devrait être l'iPhone le plus lourd jamais produit par Apple.
Dans un autre message, il précise que l'iPhone 18 Pro Max devrait peser 10 grammes de plus que l'iPhone 17 Pro Max. Ce dernier, comme précisé sur le site d'Apple, pèse 231 grammes, ce qui nous donnerait finalement un iPhone 18 Pro Max à 241 grammes !
Un appareil plus lourd que toute la concurrence
L'iPhone 18 Pro Max devrait aussi être un peu plus épais que son prédécesseur, ce qui peut laisser à penser qu'Apple prépare quelques changements au niveau hardware à l'intérieur. Et avec un tel poids, le futur iPhone serait aussi un appareil plus lourd que les autres grands modèles de sa catégorie très haut de gamme.
On peut ainsi noter que le meilleur appareil Samsung, le Galaxy S25 Ultra, pèse 218 grammes, quand le Xiaomi 17 Pro Max est lui à 219 grammes sur la balance. Et même un rival un peu plus lourd, à savoir le Google Pixel 10 Pro XL, affiche 232 grammes. Autant dire qu'Apple accepte de donner de l'embonpoint à son meilleur téléphone. Dans quel but ? Une batterie plus imposante, qui ferait encore monter son autonomie ?