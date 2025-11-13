Le leaker Digital Chat Station a récidivé. Ce dernier vient en effet à nouveau de poster sur la plateforme chinoise Weibo des informations concernant les iPhone, et plus précisément, l'iPhone 18 Pro. Il y explique ainsi que ce dernier devrait être l'iPhone le plus lourd jamais produit par Apple.

Dans un autre message, il précise que l'iPhone 18 Pro Max devrait peser 10 grammes de plus que l'iPhone 17 Pro Max. Ce dernier, comme précisé sur le site d'Apple, pèse 231 grammes, ce qui nous donnerait finalement un iPhone 18 Pro Max à 241 grammes !