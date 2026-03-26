Plusieurs centaines de millions de pixels séparent aujourd'hui les capteurs photo des iPhone et ceux des mobiles Android les mieux équipés. Apple travaillerait à réduire cet écart pour ses futurs modèles.
Alors oui, la résolution seule est une donnée peu pertinente. Ce qui compte le plus, c'est essentiellement la taille du capteur photo. Ça tombe bien : d'après les informations du leaker Digital Chat Station, Apple étudie en ce moment la possibilité d'intégrer le plus gros capteur de son histoire, mais aussi le mieux défini, au dos d'un futur iPhone. Voici ce que ça pourrait donner.
Apple multiplierait la résolution par quatre
L'informateur chinois, proche des chaînes logistiques mobilisées par Apple, informe ses abonnés sur le réseau social Weibo que la marque américaine souhaiterait intégrer un énorme module photo 1/1.12" de 200 mégapixels sur un futur smartphone. Ce serait à la fois le capteur le mieux défini de l'histoire de la marque, mais aussi le plus volumineux. À titre de comparaison, le meilleur appareil photo de l'iPhone 17 Pro Max mesure 1/1.28" et propose une résolution de 48 mégapixels.
Digital Chat Station croit savoir qu'il s'agit en réalité du même module qui trouvera sa place au dos du OPPO Find X9 Ultra, attendu en avril. Pas d'innovation du côté d'Apple donc, mais un suivisme toutefois salutaire pour la qualité des clichés des futures références de la marque.
Le capteur en question, le Sony LYT-901, n'a pas encore été testé sur le terrain. Mais, le OPPO Find X8 Ultra de l'an dernier trône toujours à la troisième place du classement des meilleurs photophones par DXOMark. On imagine sans peine que son successeur fera encore mieux. En optant pour le même module, Apple pourrait donc gagner quelques places dans le classement (l'iPhone 17 Pro est tout de même quatrième).
De quel appareil photo s'agira-t-il ?
Quand bien même Apple ferait le choix d'offrir le LYT-901 à son futur iPhone (probablement l'iPhone 19 Pro, au plus tôt), on peut encore se demander de quelle optique le fabricant choisira de le surmonter. Apple privilégiera-t-il le grand-angle, l'appareil photo standard de l'iPhone ? Ou en profitera-t-il pour renforcer considérablement l'efficacité de son téléobjectif, comme prévoit justement de le faire OPPO avec son Find X9 Ultra ?
Pour l'heure, on ne peut que spéculer. Toujours est-il que, qui dit capteur photo plus gros, dit également "plateau" d'appareils photo plus volumineux. Aujourd'hui, les différents modules de l'iPhone 17 Pro constituent déjà une belle protubérance à l'arrière du smartphone. Pour une marque autant attachée au design de ses produits, on imagine mal Apple emprunter le même chemin qu'un Xiaomi, dont le bloc d'appareils photo dépasse d'un bon centimètre du chassis.