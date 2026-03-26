L'informateur chinois, proche des chaînes logistiques mobilisées par Apple, informe ses abonnés sur le réseau social Weibo que la marque américaine souhaiterait intégrer un énorme module photo 1/1.12" de 200 mégapixels sur un futur smartphone. Ce serait à la fois le capteur le mieux défini de l'histoire de la marque, mais aussi le plus volumineux. À titre de comparaison, le meilleur appareil photo de l'iPhone 17 Pro Max mesure 1/1.28" et propose une résolution de 48 mégapixels.