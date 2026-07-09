Apple semble prête à sacrifier un peu de finesse pour offrir davantage d’autonomie à son futur modèle haut de gamme. L’iPhone 18 Pro Max pourrait ainsi gagner à la fois en épaisseur et en poids par rapport à la génération actuelle.
Le prochain grand smartphone d’Apple ne devrait pas miser sur la légèreté. Selon de nouvelles informations communiquées par le leaker chinois Ice Universe, la firme de Cupertino préparerait un appareil sensiblement plus massif, principalement en raison d’une batterie de plus grande capacité. Un changement qui pourrait également permettre au modèle de décrocher un record dans l’histoire de l’iPhone.
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
L’iPhone 18 Pro Max se rapprocherait des 240 grammes
D’après Ice Universe, l’iPhone 18 Pro Max afficherait une épaisseur d’environ 9 mm pour un poids proche de 240 grammes. À titre de comparaison, son prédécesseur, l'iPhone 17 Pro Max, mesure environ 8,75 mm d’épaisseur et pèse 233 grammes. La nouvelle génération prendrait donc près de 0,25 mm et environ 7 grammes.
Bien que ces différences paraissent relativement modestes sur le papier, elles pourraient faire de l’iPhone 18 Pro Max l’un des appareils les plus lourds jamais commercialisés par Apple. Le précédent record revient à l’iPhone 14 Pro Max, qui pesait lui aussi 240 grammes. Pour que le futur smartphone le dépasse réellement, quelques milligrammes pourraient donc suffire.
Le poids des modèles Pro Max a grandement évolué ces dernières années au gré des changements de matériaux et de conception. Le passage de l’acier inoxydable au titane avait permis aux iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro de perdre du poids face à la génération 14. Apple a ensuite abandonné le titane au profit de l’aluminium sur les iPhone 17 Pro, mais les modifications internes et l’augmentation de l’épaisseur ont finalement entraîné une nouvelle hausse de leur poids.
Derrière cette prise de poids, une batterie nettement plus grande
Cette prise de poids serait avant tout liée à l’intégration d’une batterie plus généreuse. De récents documents réglementaires ont en effet fait apparaître deux capacités différentes selon les marchés : 5 391 mAh pour l’iPhone 18 Pro Max vendu en Chine et 5 567 mAh pour la version destinée aux États-Unis. Dans les deux cas, la capacité progresserait de près de 500 mAh par rapport à l’iPhone 17 Pro Max.
Si Ice Universe attribue directement l’augmentation du poids et de l’épaisseur à cette batterie plus imposante, un autre élément pourrait y participer. En effet, Apple prévoirait également d’utiliser une nouvelle chambre à vapeur fabriquée en acier inoxydable. Ce composant pourrait alors lui aussi contribuer aux quelques grammes supplémentaires annoncés pour le futur fleuron de la marque à la pomme.
L’iPhone 18 Pro Max devrait être présenté en septembre prochain aux côtés de l’iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliant d’Apple. Il faudra néanmoins patienter jusqu'au printemps 2027 pour l'annonce de l'iPhone 18 de base et de l'iPhone 18e.