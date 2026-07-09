D’après Ice Universe, l’iPhone 18 Pro Max afficherait une épaisseur d’environ 9 mm pour un poids proche de 240 grammes. À titre de comparaison, son prédécesseur, l'iPhone 17 Pro Max, mesure environ 8,75 mm d’épaisseur et pèse 233 grammes. La nouvelle génération prendrait donc près de 0,25 mm et environ 7 grammes.

Bien que ces différences paraissent relativement modestes sur le papier, elles pourraient faire de l’iPhone 18 Pro Max l’un des appareils les plus lourds jamais commercialisés par Apple. Le précédent record revient à l’iPhone 14 Pro Max, qui pesait lui aussi 240 grammes. Pour que le futur smartphone le dépasse réellement, quelques milligrammes pourraient donc suffire.

Le poids des modèles Pro Max a grandement évolué ces dernières années au gré des changements de matériaux et de conception. Le passage de l’acier inoxydable au titane avait permis aux iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro de perdre du poids face à la génération 14. Apple a ensuite abandonné le titane au profit de l’aluminium sur les iPhone 17 Pro, mais les modifications internes et l’augmentation de l’épaisseur ont finalement entraîné une nouvelle hausse de leur poids.