Sur le plan tarifaire, l’analyste avance une fourchette de prix de départ comprise entre 2 299 et 2 499 dollars aux États-Unis. Un montant qui positionnerait l’appareil bien au-dessus du reste de la gamme, dans la catégorie des produits les plus onéreux jamais proposés par la marque à la pomme.

Kuo anticipe par ailleurs une rupture de stock quasi immédiate après l’ouverture des précommandes, avec des délais de livraison qui pourraient rapidement s’étendre de quatre à six semaines, voire davantage. Cette tension sur les stocks serait renforcée par des volumes de production nettement inférieurs à ceux des modèles classiques : les fournisseurs d’Apple prévoiraient d’expédier entre 7 et 8 millions d’unités pliables sur l’année, contre 20 à 22 millions pour l’ensemble des iPhone 18 Pro et Pro Max réunis.

Si ces informations se confirment, l'appareil sera dévoilé en septembre aux côtés du reste de la gamme, mais il faudra patienter jusqu’en octobre au minimum pour espérer en passer commande. Les fans les plus enthousiastes, et fortunés, devraient donc ronger leur frein avant de mettre la main sur le futur de l’iPhone.