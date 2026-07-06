Apple présenterait son iPhone pliable en même temps que les iPhone 18 Pro, mais retarderait les précommandes de plusieurs semaines, à l’image de la stratégie adoptée pour l’iPhone X en 2017.
L’iPhone pliable d’Apple, souvent surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs, continue d’alimenter les spéculations à l’approche de la rentrée. Cette fois, c’est le calendrier de commercialisation qui intrigue. Un scénario familier refait surface, celui d’un appareil dévoilé en grande pompe aux côtés des modèles Pro classiques, mais livré aux acheteurs bien plus tard. Une méthode d’ores et déjà éprouvée par Apple, qui pourrait renouveler l’exercice pour son tout premier smartphone à écran pliant.
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Un calendrier calqué sur celui de l’iPhone X
Selon les informations partagées par Ming-Chi Kuo, Apple devrait suivre un scénario proche de celui de 2017. Cette année-là, la firme avait présenté l’iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X le même jour, le 12 septembre, mais les précommandes des deux premiers modèles avaient débuté trois jours plus tard, tandis que celles de l'iPhone X n’avaient ouvert que six semaines après, fin octobre. L’analyste estime que l'iPhone pliable pourrait connaître un décalage comparable, avec des précommandes repoussées jusqu’au quatrième trimestre de cette année.
Ce délai s’expliquerait par des difficultés de fabrication qui limiteraient la production initiale du nouvel appareil. Kuo évoque ainsi une disponibilité limitée au lancement, conséquence directe de contraintes industrielles encore non résolues à quelques mois de la présentation.
Un tarif proche de 2 300 dollars, une demande qui dépasserait l’offre
Sur le plan tarifaire, l’analyste avance une fourchette de prix de départ comprise entre 2 299 et 2 499 dollars aux États-Unis. Un montant qui positionnerait l’appareil bien au-dessus du reste de la gamme, dans la catégorie des produits les plus onéreux jamais proposés par la marque à la pomme.
Kuo anticipe par ailleurs une rupture de stock quasi immédiate après l’ouverture des précommandes, avec des délais de livraison qui pourraient rapidement s’étendre de quatre à six semaines, voire davantage. Cette tension sur les stocks serait renforcée par des volumes de production nettement inférieurs à ceux des modèles classiques : les fournisseurs d’Apple prévoiraient d’expédier entre 7 et 8 millions d’unités pliables sur l’année, contre 20 à 22 millions pour l’ensemble des iPhone 18 Pro et Pro Max réunis.
Si ces informations se confirment, l'appareil sera dévoilé en septembre aux côtés du reste de la gamme, mais il faudra patienter jusqu’en octobre au minimum pour espérer en passer commande. Les fans les plus enthousiastes, et fortunés, devraient donc ronger leur frein avant de mettre la main sur le futur de l’iPhone.