Apple tiendra sa keynote de rentrée dans quelques jours, mais la fenêtre habituelle pour réserver les nouveaux modèles serait cette année décalée. Pour la première fois depuis 2015, les précommandes n'ouvriraient pas le vendredi suivant l'événement.
La date est désormais fixée : Apple convie la presse et les amateurs de nouvelles technologies du monde entier le mercredi 9 septembre pour sa keynote de rentrée. L'iPhone pliant, l'iPhone 18 Pro et l'Apple Watch Series 12 devraient figurer parmi les principales annonces. Pour autant, ceux qui espéraient réserver leur appareil dès l'ouverture habituelle des précommandes devront vraisemblablement s'armer d'un peu plus de patience. Selon une source fiable, celles-ci ne débuteraient que le samedi 12 septembre, soit une journée plus tard que prévu.
Les précommandes de l’iPhone 18 Pro décalées au samedi
Traditionnellement, Apple ouvre les précommandes de ses nouveaux iPhone le vendredi qui suit leur présentation. Cette année, la marque à la pomme pourrait quelque peu déroger à cette habitude et décaler ce moment au lendemain. Cette modification serait directement liée à la date du 11 septembre, qui tombe cette année un vendredi. Aux États-Unis, cette journée est consacrée à la commémoration des attentats du 11 septembre 2001 et constitue donc un jour de recueillement national.
De toute évidence, le report des précommandes ne concernerait pas uniquement l’iPhone 18 Pro. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 seraient également concernées, ainsi que d’éventuels autres produits annoncés par Apple lors de l’événement. Pour connaître le programme présumé de cette keynote, retrouvez notre article consacré à l’événement de rentrée d’Apple et aux annonces attendues.
Un horaire de lancement également modifié
Le changement ne porterait pas seulement sur le jour des précommandes. Toujours selon la même source, le géant de Cupertino prévoirait également de modifier l’heure d’ouverture des commandes. Habituellement, celles-ci commencent à 5 heures du matin, heure du Pacifique, soit 14 heures à Paris.
Cette année, les précommandes pourraient débuter à minuit, heure du Pacifique, le samedi 12 septembre, ce qui correspond à 9 heures du matin en France métropolitaine. Les clients français pourraient donc, si cette information se confirme, passer commande dès le début de la matinée.
Pour mémoire, Apple a déjà adopté une stratégie similaire par le passé. En 2015, les iPhone 6S et 6S Plus avaient eux aussi ouvert leurs précommandes un samedi 12 septembre, pour la même raison liée au 11 septembre.
L’iPhone pliant pourrait encore se faire attendre
Le calendrier de lancement pourrait en revanche être différent pour le premier modèle pliant de la Pomme. Des informations relayées précédemment évoquaient des précommandes qui ne débuteraient que vers la fin du mois de septembre pour l'iPhone Ultra. Une situation qui rappellerait certains lancements décalés connus par Apple, notamment celui de l'iPhone X en 2017, puis des iPhone 12 mini et 12 Pro Max en 2020.
L’iPhone 18 Pro devrait par ailleurs occuper une place particulière dans la future gamme d’Apple cette année. Comme nous l’expliquions dans notre précédent article consacré au positionnement du modèle, celui-ci pourrait bien devenir le nouveau modèle de référence de la gamme, la sortie de l’iPhone 18 standard étant désormais pressentie pour le printemps 2027.
Il faudra, quoi qu'il en soit, attendre la keynote du 9 septembre à 19 heures, heure de Paris, pour qu’Apple confirme les annonces à venir et l’ensemble des modalités de lancement de ses nouveaux appareils. Clubic suivra comme d'habitude l’événement en direct pour vous présenter toutes les annonces de la marque.
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