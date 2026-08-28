Traditionnellement, Apple ouvre les précommandes de ses nouveaux iPhone le vendredi qui suit leur présentation. Cette année, la marque à la pomme pourrait quelque peu déroger à cette habitude et décaler ce moment au lendemain. Cette modification serait directement liée à la date du 11 septembre, qui tombe cette année un vendredi. Aux États-Unis, cette journée est consacrée à la commémoration des attentats du 11 septembre 2001 et constitue donc un jour de recueillement national.

De toute évidence, le report des précommandes ne concernerait pas uniquement l’iPhone 18 Pro. Les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 seraient également concernées, ainsi que d’éventuels autres produits annoncés par Apple lors de l’événement. Pour connaître le programme présumé de cette keynote, retrouvez notre article consacré à l’événement de rentrée d’Apple et aux annonces attendues.