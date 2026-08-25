Que pourra bien valoir le tout premier iPhone pliable de l'histoire ? C'est une question valide à poser, quand on sait que la première version d'un tout nouvel appareil peut quelques fois ressembler à un crash test.

Eh bien, pas cette fois, si l'on en croit les échos receuillis par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. La grande référence des infos Apple indique en effet dans son dernier article que les retours des premiers testeurs sur ce smartphone sont tout simplement excellents, et ce, à tous les niveaux.