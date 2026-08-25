L'iPhone Ultra a commencé à être testé, quelques semaines avant sa sortie. Et vu les retours, il semble qu'Apple ait produit un appareil qui devrait plaire !
On est maintenant à moins d'un mois de la keynote de rentrée d'Apple, à l'occasion de laquelle on découvrira les iPhone 18 Pro, et surtout, le tout premier smartphone pliable de la marque : l'iPhone Fold. Un appareil qui pourrait être difficile à obtenir dans les premières semaines, si l'on en croit les dernières rumeurs, mais qui vaudrait tout de même le fait de patienter !
L'iPhone Ultra est passé entre les mains des premiers testeurs… qui ont adoré !
Que pourra bien valoir le tout premier iPhone pliable de l'histoire ? C'est une question valide à poser, quand on sait que la première version d'un tout nouvel appareil peut quelques fois ressembler à un crash test.
Eh bien, pas cette fois, si l'on en croit les échos receuillis par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. La grande référence des infos Apple indique en effet dans son dernier article que les retours des premiers testeurs sur ce smartphone sont tout simplement excellents, et ce, à tous les niveaux.
Le côté appareil photo de l'iPhone Fold plébiscité malgré l'absence de téléobjectif
Les testeurs ont ainsi affirmé apprécier le design global du smartphone ainsi que son format, parfait pour glisser l'iPhone Ultra dans la poche. Autre bon point, la question charnière de la charnière (oui, désolé), estimée comme résistante. La disposition de l'écran, similaire à celle d'un iPad, a aussi plu.
Côté photo, là encore c'est un bon point, les testeurs ayant été impressionnés par la façon dont l'appareil peut se muer en viseur d'appareil photo (un appareil qui ne devrait par ailleurs pas être au top niveau, n'intégrant pas de téléobjectif). Quand on fait la somme des appréciations, il semble clair que le produit devrait être une réussite. Une seule interrogation persistera : est-ce que le prix très élevé (attendu à plus de 2 000 dollars) ne sera pas le frein principal à la vente de l'iPhone Ultra ?
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