Commençons par une bonne nouvelle : le leaker Fixed Focus Digital confirme l'objectif d'une sortie en septembre. Il tempère cependant les attentes sur la disponibilité réelle du produit au premier jour. Le stock initial sera, selon ses termes, « extrêmement limité ». Apple viserait toujours une production de 10 millions d'unités, mais ses fournisseurs auraient besoin de trois à cinq mois pour atteindre cet objectif. Autrement dit, les premiers acheteurs devront probablement s'armer de (beaucoup) patience.

Sur la question d'une exclusivité américaine au lancement, évoquée dans des rapports antérieurs, le même leaker apporte une nuance. Ses sources indiquent qu'Apple n'a jamais signalé de retard aux fournisseurs chinois. La production de masse se déroule globalement bien, malgré quelques difficultés sur l'assemblage de la charnière. Le lancement devrait donc bel et bien concerner plusieurs pays dès le départ, même si les volumes disponibles resteront fatalement limités.