Apple préparerait bien le lancement de son premier iPhone pliant pour septembre, mais les premiers exemplaires pourraient particulièrement être difficiles à trouver. Et alors que les stocks s’annoncent déjà limités, son nom reste encore incertain à quelques semaines de sa présentation.
À désormais quelques encablures de son officialisation, le premier iPhone pliant d’Apple continue de nous livrer quelques-uns de ses secrets. Les dernières fuites évoquent cette fois des stocks très limités au lancement, mais également une disponibilité internationale qui pourrait être plus large que prévu. Le nom du smartphone, lui, reste encore un mystère.
iPhone Ultra : un lancement en septembre, mais des stocks très limités
Commençons par une bonne nouvelle : le leaker Fixed Focus Digital confirme l'objectif d'une sortie en septembre. Il tempère cependant les attentes sur la disponibilité réelle du produit au premier jour. Le stock initial sera, selon ses termes, « extrêmement limité ». Apple viserait toujours une production de 10 millions d'unités, mais ses fournisseurs auraient besoin de trois à cinq mois pour atteindre cet objectif. Autrement dit, les premiers acheteurs devront probablement s'armer de (beaucoup) patience.
Sur la question d'une exclusivité américaine au lancement, évoquée dans des rapports antérieurs, le même leaker apporte une nuance. Ses sources indiquent qu'Apple n'a jamais signalé de retard aux fournisseurs chinois. La production de masse se déroule globalement bien, malgré quelques difficultés sur l'assemblage de la charnière. Le lancement devrait donc bel et bien concerner plusieurs pays dès le départ, même si les volumes disponibles resteront fatalement limités.
Le nom « Ultra » finalement remis en question
Un second leaker généralement bien informé, Instant Digital, jette quant à lui un sérieux doute sur l'appellation même du produit. Selon lui, le nom Ultra ne sera pas attribué au pliant d'Apple. Il estime que cette désignation serait en effet réservée au modèle prévu pour le vingtième anniversaire de l'iPhone et à ses successeurs. Pour étayer son propos, il s'appuie notamment sur les habitudes passées du géant de Cupertino avec le terme Ultra dans sa gamme de produits.
Le leaker reconnaît cependant que cette hypothèse repose avant tout sur des spéculations. Aucun élément concret issu des chaînes d'approvisionnement ne vient d'ailleurs étayer cette thèse. Vous l'aurez compris, à ce stade, même les sources les mieux informées ne s’accordent pas encore sur le nom définitif du smartphone pliant d’Apple. Il faudra donc encore patienter quelques semaines avant de connaître le fin mot de l’histoire.
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