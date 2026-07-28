Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'appareil adopterait une conception principalement vitrée, avec une face arrière incurvée qui envelopperait les quatre tranches du téléphone. Une vision qui n'est justement pas sans rappeler l'ambition de l'ex-directeur du design Jony Ive, qui rêvait d'un iPhone ressemblant à un simple bloc de verre. Des installations de la chaîne d'approvisionnement auraient achevé leurs travaux en prévision de la production, avec une qualité de fabrication décrite comme comparable à celle de l'iPhone Air de première génération.

Le géant de Cupertino n'aurait pas l'intention de reproduire les bords tombants très prononcés popularisés par Samsung sur ses Galaxy. La courbe serait au contraire très légère, avec ce qu'un leaker décrit comme des « micro-courbes » réparties sur chaque bord, sans plongée marquée vers les tranches. Ce choix faciliterait les gestes depuis les bords de l'écran, limiterait les distorsions du contenu affiché et rendrait la prise en main plus agréable.

Le leaker Ice Universe va plus loin en suggérant que l'effet visuel reposerait non seulement sur la courbure physique, mais également sur une combinaison de réfraction optique, de structures de guidage de la lumière et d'illusions visuelles soigneusement calculées pour faire disparaître les bords.

Apple pourrait commercialiser cette dalle sous le nom de « Liquid Glass Display ». Une maquette partagée par un compte dont la fiabilité reste néanmoins discutable évoquait il y a quelque temps une bordure de seulement 1,1 mm autour de l'écran, contre environ 1,44 mm sur l'iPhone 17 Pro.