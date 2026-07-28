L'iPhone fêtera ses vingt ans à l'automne 2027, et Apple préparerait pour l'occasion sa refonte la plus radicale depuis l'iPhone X. Verre incurvé, boutons haptiques, écran sans encoche : le portrait-robot du modèle anniversaire se dessine progressivement sous nos yeux.
2027 marquera le vingtième anniversaire de l'iPhone. Apple aurait décidé de marquer l'événement avec un redesign de grande ampleur, comparable à ce que l'iPhone X avait représenté en 2017 en abandonnant le bouton Home et en introduisant un écran bord à bord. Ce nouveau modèle pourrait ainsi inaugurer un design très différent de celui des iPhone actuels, avec des changements qui pourraient ensuite se retrouver sur les générations suivantes. Son lancement serait prévu en parallèle de celui de la deuxième génération de l'iPhone pliant d'Apple.
Un iPhone presque entièrement en verre et aux bords incurvés pour les 20 ans
Selon Mark Gurman de Bloomberg, l'appareil adopterait une conception principalement vitrée, avec une face arrière incurvée qui envelopperait les quatre tranches du téléphone. Une vision qui n'est justement pas sans rappeler l'ambition de l'ex-directeur du design Jony Ive, qui rêvait d'un iPhone ressemblant à un simple bloc de verre. Des installations de la chaîne d'approvisionnement auraient achevé leurs travaux en prévision de la production, avec une qualité de fabrication décrite comme comparable à celle de l'iPhone Air de première génération.
Le géant de Cupertino n'aurait pas l'intention de reproduire les bords tombants très prononcés popularisés par Samsung sur ses Galaxy. La courbe serait au contraire très légère, avec ce qu'un leaker décrit comme des « micro-courbes » réparties sur chaque bord, sans plongée marquée vers les tranches. Ce choix faciliterait les gestes depuis les bords de l'écran, limiterait les distorsions du contenu affiché et rendrait la prise en main plus agréable.
Le leaker Ice Universe va plus loin en suggérant que l'effet visuel reposerait non seulement sur la courbure physique, mais également sur une combinaison de réfraction optique, de structures de guidage de la lumière et d'illusions visuelles soigneusement calculées pour faire disparaître les bords.
Apple pourrait commercialiser cette dalle sous le nom de « Liquid Glass Display ». Une maquette partagée par un compte dont la fiabilité reste néanmoins discutable évoquait il y a quelque temps une bordure de seulement 1,1 mm autour de l'écran, contre environ 1,44 mm sur l'iPhone 17 Pro.
Une façade sans encoche et des boutons haptiques à l'étude
En l'état, la face avant reste le point le plus incertain du design. Apple viserait une façade dépourvue de toute découpe, en logeant Face ID et la caméra frontale sous l'écran. Un rapport évoque notamment une fenêtre en verre micro-transparent qui permettrait aux capteurs infrarouges de Face ID de fonctionner à travers la dalle. Ross Young, analyste chez DSCC, estime pourtant que cette technologie ne sera probablement pas prête d'ici 2027. La Pomme testerait toujours une caméra sous l'écran. En revanche, un petit poinçon, ou une version réduite de la Dynamic Island attendue sur les iPhone 18 Pro, pourrait malgré tout être conservé.
Côté châssis, un fin bandeau poli est attendu, même si son matériau reste lui aussi incertain. Le leaker Fixed Focus Digital écarte un retour au titane ou un passage au Liquid Metal et considère que l'aluminium reste, pour l'heure, le choix le plus pratique, notamment en raison de la chaleur générée par les traitements d'intelligence artificielle exécutés directement sur l'appareil. Le leaker précise toutefois que l'aluminium concerne les modèles à bords droits, laissant planer le doute sur le matériau retenu pour l'iPhone 20 et ses bords incurvés.
Apple envisagerait par ailleurs de remplacer les boutons mécaniques par des commandes haptiques intégrées au châssis. Le bouton latéral, les touches de volume, le bouton Action et la commande de l'appareil photo (Camera Control) pourraient ainsi fonctionner avec un retour haptique simulant la sensation d'une pression. Les tests auraient validé leur utilisation avec des gants, les mains mouillées, dans des températures extrêmes et avec une coque. Un microprocesseur à très basse consommation permettrait enfin de maintenir ces commandes opérationnelles lorsque l'iPhone est éteint ou que sa batterie est complètement déchargée.
L'iPhone 20 devrait faire ses débuts à l'automne 2027, avec deux formats d'écran autour de 6,3 et 6,9 pouces. Si les rumeurs se confirment, Apple préparerait une refonte majeure de son smartphone avec un design encore tenu secret.