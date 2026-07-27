L'app Mots de passe reçoit un apport concret côté sécurité des comptes. Sous iOS 27, Apple Intelligence peut repérer les mots de passe jugés trop faibles et proposer de les remplacer automatiquement. Un mot de passe faible est généralement trop court, trop simple ou réutilisé sur plusieurs sites. En pratique, cela facilite donc son piratage en cas de fuite de données ailleurs. La fonction s'appuie sur le Trousseau iCloud, le gestionnaire de mots de passe intégré au système, ainsi que sur Safari pour appliquer le changement directement sur les sites concernés. Elle reste réservée aux iPhone compatibles avec Apple Intelligence, c'est-à-dire les modèles iPhone 15 Pro et plus récents.

L'app Photos évolue sur plusieurs points. Un nouveau réglage baptisé "Prioritize Syncing" force l'envoi de l'ensemble de la pellicule vers iCloud, y compris lorsque la batterie est faible. L'option se désactive automatiquement au bout de 24 heures. Les albums partagés s'ouvrent par ailleurs aux utilisateurs Android et Windows, lesquels peuvent désormais y ajouter leurs propres photos et vidéos, conservées en pleine résolution pour ce partage entre plateformes. L'envoi des photos vers iCloud doit aussi démarrer plus vite, pour que les images soient disponibles plus rapidement sur les autres appareils.