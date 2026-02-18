Apple ne fait pas de bruit autour d'elles, pourtant elles changent l'usage de l'iPhone au fond. Dans iOS 26.4, les vraies surprises ne sont pas celles qu'on attend.
La première bêta d'iOS 26.4 a déjà été passée au crible pour ses grandes fonctionnalités, comme le rapportaient nos articles sur les nouveautés principales de cette mise à jour ou encore le chantier CarPlay autour de la lecture vidéo. Mais une seconde lecture de la bêta révèle une couche supplémentaire de modifications, plus discrètes, que MacRumors a eu la patience de recenser. Ce sont justement ces détails que les utilisateurs finissent par remarquer après quelques semaines d'usage, quand la mise à jour ne fait plus les gros titres.
Santé, caméra, Raccourcis : Apple boucle les angles morts
L'application Santé hérite de deux ajouts concrets. Un indicateur de « bedtime moyen » fait son entrée dans la section Sommeil, pour mieux visualiser l'impact de l'heure du coucher sur la qualité du repos. La section Signes vitaux, elle, intègre désormais le taux d'oxygène dans le sang directement sur le graphique journalier, là où la courbe existait sans données depuis iOS 26.3. Ce n'est pas anodin : Apple a subi des pressions réglementaires aux États-Unis sur cette fonctionnalité, et son retour dans le suivi quotidien marque un pas en avant discret mais symbolique.
Du côté de la caméra, une option « Audio Zoom » apparaît dans les réglages. Concrètement, lorsque vous zoomez pendant l'enregistrement d'une vidéo, l'audio se concentre automatiquement sur le sujet filmé plutôt que de capter l'environnement sonore général. Ce type de fonctionnalité existe depuis un moment sur certains appareils Android haut de gamme, Apple avait tout ce qu'il fallait sur le plan matériel pour l'ajouter : c'est chose faite.
L'application Raccourcis gagne une action inédite : « Définir la limite de charge ». Les utilisateurs soucieux de la santé à long terme de leur batterie pourront automatiser la limitation de charge sans avoir à plonger à chaque fois dans les menus. Un gain de temps modeste, mais une vraie réponse à une demande récurrente de la communauté.
Apple Music reçoit une mise à jour utile dans sa gestion des playlists : il est désormais possible d'ajouter un morceau à plusieurs playlists en une seule manipulation, via une interface de sélection multiple. Une lacune que les usagers assidus de l'application traînaient depuis trop longtemps, surtout face à l'Hégémon Spotify.
La section Point d'accès personnel est repensée dans les réglages. L'indicateur de consommation de données mobiles n'est plus enfoui dans le sous-menu « Données cellulaires » : il s'affiche directement dans la section Partage de connexion, là où l'on cherche naturellement cette information. Un exemple de ce qu'Apple appelle la « discoverability », l'art de mettre l'information au bon endroit.
Pendant qu'Apple continue de repousser les ambitions de Siri, ces ajustements millimètrés sont un petit lot de consolation.