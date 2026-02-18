Apple Music reçoit une mise à jour utile dans sa gestion des playlists : il est désormais possible d'ajouter un morceau à plusieurs playlists en une seule manipulation, via une interface de sélection multiple. Une lacune que les usagers assidus de l'application traînaient depuis trop longtemps, surtout face à l'Hégémon Spotify.

La section Point d'accès personnel est repensée dans les réglages. L'indicateur de consommation de données mobiles n'est plus enfoui dans le sous-menu « Données cellulaires » : il s'affiche directement dans la section Partage de connexion, là où l'on cherche naturellement cette information. Un exemple de ce qu'Apple appelle la « discoverability », l'art de mettre l'information au bon endroit.

Pendant qu'Apple continue de repousser les ambitions de Siri, ces ajustements millimètrés sont un petit lot de consolation.