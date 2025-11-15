L'Apple Watch voit revenir une fonction santé essentielle après plusieurs mois d’absence, mais celle-ci se retrouve déjà examinée à nouveau par les autorités américaines. La Commission du commerce international (ITC) ouvre en effet une nouvelle procédure, relançant le conflit opposant Apple à Masimo.
L'Apple Watch fait face à un nouvel épisode dans la longue bataille autour de sa fonction de mesure de l’oxygène sanguin. Après avoir commercialisé aux États-Unis une version repensée de cette fonctionnalité pour contourner une précédente interdiction, Apple doit désormais répondre à une nouvelle procédure de l’ITC. Cette réévaluation intervient après un nouveau dépôt de plainte de Masimo, qui conteste la conformité de la solution proposée par Apple.
L’ITC ouvre une nouvelle procédure sur la mesure d’oxygène de l’Apple Watch
En août, Apple a mis en vente aux États-Unis une version modifiée de la mesure de l’oxygène sanguin sur l’Apple Watch, soit près de 18 mois après avoir dû retirer cette fonction à la suite d’un différend lié à des brevets détenus par Masimo. L’ITC indique désormais qu’elle « décidé d'engager une procédure conjointe de modification et d'application » afin d’évaluer si cette nouvelle mise en œuvre respecte les conditions de l’interdiction initiale. Pour rappel, cette décision fait suite à une plainte déposée par Masimo.
Selon l'agence fédérale américaine, les conditions ont évolué car Apple commercialise à présent une montre modifiée qui n’avait pas été examinée dans l’enquête originale. Ce changement justifie une nouvelle analyse, qui sera « la seule question à trancher » dans cette procédure. L’examen porte également sur la question de savoir si Apple enfreint les brevets en vendant une montre qui, une fois associée à un iPhone, active les fonctions incriminées.
En d'autres termes, l’ITC étudie le comportement de l'Apple Watch comme produit autonome ainsi que son fonctionnement lorsqu’elle interagit avec l’iPhone.
Entre Apple et Masimo, la bataille est loin d'être terminée
La version modifiée de cette fonction déporte l’affichage des résultats vers l’iPhone. L’utilisateur lance la mesure du taux d’oxygène sur l’Apple Watch, les capteurs recueillent les données, mais les résultats ne s’affichent plus sur la montre. Ils apparaissent dans la section Respiration de l’application Santé sur l’iPhone.
Sans surprise, Apple conteste vigoureusement la nouvelle démarche de Masimo. Un porte-parole affirme même que l’entreprise tente d’inciter l’ITC à empêcher les utilisateurs américains d’accéder à des fonctions de santé essentielles. Le groupe souligne également que la première plainte portée devant l’ITC reposait sur une montre Masimo qui n’existait pas encore. La firme rappelle qu'en 2024, un jury a statué que les montres W1 et Freedom de Masimo « violaient délibérément les droits de brevet d'Apple en matière de design de montres connectées », et que la W1 n'est plus vendue aux consommateurs.
Si vous désirez connaître la suite de ce feuilleton opposant le géant de Cupertino à Masimo, sachez que l’ITC prévoit de rendre sa décision dans un délai de six mois à compter de maintenant.
