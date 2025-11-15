En août, Apple a mis en vente aux États-Unis une version modifiée de la mesure de l’oxygène sanguin sur l’Apple Watch, soit près de 18 mois après avoir dû retirer cette fonction à la suite d’un différend lié à des brevets détenus par Masimo. L’ITC indique désormais qu’elle « décidé d'engager une procédure conjointe de modification et d'application » afin d’évaluer si cette nouvelle mise en œuvre respecte les conditions de l’interdiction initiale. Pour rappel, cette décision fait suite à une plainte déposée par Masimo.

Selon l'agence fédérale américaine, les conditions ont évolué car Apple commercialise à présent une montre modifiée qui n’avait pas été examinée dans l’enquête originale. Ce changement justifie une nouvelle analyse, qui sera « la seule question à trancher » dans cette procédure. L’examen porte également sur la question de savoir si Apple enfreint les brevets en vendant une montre qui, une fois associée à un iPhone, active les fonctions incriminées.

En d'autres termes, l’ITC étudie le comportement de l'Apple Watch comme produit autonome ainsi que son fonctionnement lorsqu’elle interagit avec l’iPhone.