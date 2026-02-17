La mise à jour apporte aussi des changements plus discrets mais importants. La protection en cas de vol de l’appareil est désormais activée par défaut. Lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu inhabituel, certaines actions sensibles exigent une authentification biométrique renforcée ou déclenchent un délai de sécurité. Une mesure bienvenue pour limiter les dégâts en cas de vol.

La galerie de fonds d’écran a été repensée. Les catégories sont mieux séparées, certaines nécessitent un téléchargement dédié, et l’ensemble se montre plus réactif. L’App Store bénéficie lui aussi d’un petit lifting, avec une barre de recherche replacée en haut et une navigation plus cohérente.

Rappels accueille une nouvelle liste intelligente dédiée aux tâches marquées comme urgentes, tandis qu’un widget inédit permet d’accéder rapidement aux playlists d’ambiance d’Apple Music depuis l’écran d’accueil.

Pas de révolution majeure donc, mais une accumulation de nouveautés concrètes qui visent à améliorer l'expérience utilisateur, en attendant iOS 27, la prochaine mise à jour majeure du logiciel de l'iPhone. La version publique de cette bêta d'iOS 26.4 devrait arriver incessamment sous peu, avant une sortie de la version définitive prévue au printemps.