Apple déploie la première bêta d’iOS 26.4 pour les développeurs. Pas encore de nouveau Siri à l'horizon, mais une série d’améliorations concrètes et de nouveautés pour nous faire patienter.
iOS 26.3 est disponible depuis quelques jours, mais cette mise à jour n'apportait que des optimisations et des correctifs, sans aucune nouveauté visible pour l'utilisateur. Disponible dès maintenant en version bêta pour les développeurs, iOS 26.4 (build 23E5207q) fait bien mieux et amorce le prochain grand cycle de mise à jour de l’iPhone. Si beaucoup attendaient les premières briques du Siri nouvelle génération, elles ne sont toujours pas au rendez-vous dans cette bêta 1. En revanche, Apple multiplie les ajustements dans ses apps maison et active enfin certaines protections par défaut. Une mise à jour moins spectaculaire qu’espéré sur le papier, mais plus dense qu’il n’y paraît.
Des playlists par IA pour Apple Music (mais pas encore en France)
C’est clairement Apple Music qui profite le plus d’iOS 26.4. Les fiches d’albums et de playlists adoptent désormais un affichage plein écran avec des arrière-plans dynamiques harmonisés à la pochette. Un comportement qui rappelle les premières heures d'Apple Music avec iOS 8 et apporter un peu plus de vie à la présentation des morceaux. Apple ajoute aussi une section dédiée aux concerts, permettant de repérer les dates de tournée des artistes présents dans votre bibliothèque, ainsi que les événements proches de chez vous.
La nouveauté la plus ambitieuse s’appelle « Playlist Playground ». Grâce à Apple Intelligence, il devient possible de générer une playlist à partir d’une simple description textuelle. On peut demander une ambiance précise, affiner les propositions, et laisser l’IA composer une sélection sur mesure. La fonctionnalité est encore présentée comme une bêta, et n'est pas disponible en France. On attendra la suite du programme bêta pour savoir si la fonction sera activée, ou s'il faudra attendre plusieurs mois pour en bénéficier.
Apple Podcasts évolue également avec une meilleure prise en charge des podcasts vidéo. Il devient plus fluide de basculer entre version audio et vidéo, tandis que la qualité s’adapte automatiquement aux conditions réseau via la technologie HLS. Des publicités vidéo dynamiques font aussi leur apparition.
Du côté de Messages, iOS 26.4 permet de tester les échanges RCS chiffrés de bout en bout, pour l’instant limités à des scénarios précis. L'option n'est pas encore activée dans cette première bêta. Cependant, les opérateurs français semblent sur les rangs pour gérer le chiffrement dès la sortie de la version finale.
Des améliorations dans tous les coins pour améliorer l'expérience utilisateur
La mise à jour apporte aussi des changements plus discrets mais importants. La protection en cas de vol de l’appareil est désormais activée par défaut. Lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu inhabituel, certaines actions sensibles exigent une authentification biométrique renforcée ou déclenchent un délai de sécurité. Une mesure bienvenue pour limiter les dégâts en cas de vol.
La galerie de fonds d’écran a été repensée. Les catégories sont mieux séparées, certaines nécessitent un téléchargement dédié, et l’ensemble se montre plus réactif. L’App Store bénéficie lui aussi d’un petit lifting, avec une barre de recherche replacée en haut et une navigation plus cohérente.
Rappels accueille une nouvelle liste intelligente dédiée aux tâches marquées comme urgentes, tandis qu’un widget inédit permet d’accéder rapidement aux playlists d’ambiance d’Apple Music depuis l’écran d’accueil.
Pas de révolution majeure donc, mais une accumulation de nouveautés concrètes qui visent à améliorer l'expérience utilisateur, en attendant iOS 27, la prochaine mise à jour majeure du logiciel de l'iPhone. La version publique de cette bêta d'iOS 26.4 devrait arriver incessamment sous peu, avant une sortie de la version définitive prévue au printemps.