Les utilisateurs d'iPhone pourraient bientôt être en mesure de diffuser des vidéos directement sur CarPlay pour les véhicules pris en charge. Annoncée l'année dernière par Apple, cette nouveauté semble aujourd'hui proche de son déploiement.
Évoquée pour la première fois durant la WWDC 2025, la possibilité de lancer, via la technologie de diffusion AirPlay, des vidéos sur CarPlay semble en passe de prendre tournure. Des indices contenus dans la première bêta d'iOS 26.4 suggèrent en effet que cette fonctionnalité est sur le point de voir le jour… avec quand même une contrainte judicieuse à la clé : cette diffusion ne sera autorisée que lorsque l'utilisateur ne conduit pas.
iOS 26.4 pose des bases pour la lecture de vidéos sur CarPlay
Comme le rapporte cette semaine MacRumors, la première version bêta d'iOS 26.4 (déployée depuis hier à destination des développeurs) comprend plusieurs références à cette lecture vidéo CarPlay. Apple y fait notamment mention de fonctionnalités (affichage de notifications, flux d'intégration…) liées à ce cas d'usage spécifique.
Des indices suggèrent par ailleurs que l'application Apple TV prendra en charge cette fonction de diffusion vidéo sur CarPlay, et ce, dès ses débuts.
Dans le détail, Apple fait entre autres allusion à certaines interactions spécifiques à Apple TV proposées dans ce cas de figure. Un message s'afficherait par exemple de manière dynamique pour informer les utilisateurs qu'ils devront s'abonner à Apple TV, depuis leur iPhone et lorsqu'ils ne conduisent pas, s'ils tentent d'accéder à du contenu payant ou disponible par abonnement.
Une fonction qui n'est pas encore assurée à 100% de voir le jour
Si ces indices laissent à penser que cette fonctionnalité de diffusion vidéo sur CarPlay est bel et bien en passe d'être déployée, leur simple présence dans la bêta d'iOS 26.4 ne doit pas faire office de confirmation définitive qu'un lancement est acté. Par le passé, il est déjà arrivé qu'Apple ajoute ce genre de mentions pour d'autres fonctionnalités… avant de les retirer sur une version ultérieure d'iOS.
Prudence donc, d'autant que cette diffusion vidéo sur CarPlay partira avec un handicap : a priori, il reviendra à chaque constructeur automobile de l'adopter ou non. Ceux qui souhaiteront la proposer seront par ailleurs chargés de l'implémenter eux-mêmes dans leurs systèmes de façon à s'assurer que ladite fonctionnalité est bien bloquée lorsque l'utilisateur final est au volant… et que le véhicule est en mouvement.