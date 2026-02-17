Comme le rapporte cette semaine MacRumors, la première version bêta d'iOS 26.4 (déployée depuis hier à destination des développeurs) comprend plusieurs références à cette lecture vidéo CarPlay. Apple y fait notamment mention de fonctionnalités (affichage de notifications, flux d'intégration…) liées à ce cas d'usage spécifique.

Des indices suggèrent par ailleurs que l'application Apple TV prendra en charge cette fonction de diffusion vidéo sur CarPlay, et ce, dès ses débuts.

Dans le détail, Apple fait entre autres allusion à certaines interactions spécifiques à Apple TV proposées dans ce cas de figure. Un message s'afficherait par exemple de manière dynamique pour informer les utilisateurs qu'ils devront s'abonner à Apple TV, depuis leur iPhone et lorsqu'ils ne conduisent pas, s'ils tentent d'accéder à du contenu payant ou disponible par abonnement.