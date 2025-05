La Pomme a lancé ce jeudi 15 mai sa nouvelle interface automobile, baptisée CarPlay Ultra, en partenariat avec Aston Martin. Ce nouveau CarPlay occupe l’ensemble des écrans du véhicule, du tableau de bord au système central, avec des données en temps réel comme le compteur de vitesse, le compte-tours, la jauge de carburant ou la température moteur. L’utilisateur peut afficher en simultané des informations de l’iPhone — comme les cartes ou les médias — et celles du véhicule, notamment les systèmes d’aide à la conduite ou la pression des pneus.

CarPlay Ultra vous permet de contrôler la radio, la climatisation ou les réglages audio directement depuis l’interface, que ce soit par le biais de l'écran tactile, des boutons physiques ou encore via Siri. Les conducteurs peuvent aussi personnaliser l’expérience grâce à des widgets configurables, donnant accès à des événements à venir, la météo et d'autres données encore. De plus, chaque constructeur pourra proposer des thèmes propres à sa marque, tandis que les utilisateurs pourront personnaliser leur tableau de bord en choisissant les couleurs et fonds d'écrans selon leurs préférences.

Voici ce qu'a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing produit chez Apple, concernant les évolutions proposées par CarPlay Ultra : « Les utilisateurs d'iPhone adorent CarPlay, qui a transformé la façon dont ils se connectent à leur véhicule. Avec CarPlay Ultra, en collaboration avec les constructeurs automobiles, nous réinventons l'expérience en voiture, la rendant encore plus unifiée et cohérente ».