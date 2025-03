Dans le cadre de la mise à jour iOS 18.4, Apple propose aux développeurs une API baptisée CPNowPlayingModeSports, pensée spécifiquement pour améliorer l’affichage des contenus sportifs sur l’écran CarPlay. Cette nouveauté vise à moderniser l’interface « En cours de lecture » pour les applications audio diffusant des événements comme des matchs de football, de basketball ou de hockey. À terme, l’intégration de cette API pourrait transformer la manière dont les utilisateurs vivent les retransmissions sportives dans leur véhicule.

Cette nouvelle fonction n'a pas été mise en avant par Apple, mais l'API bénéficie d'une documentation sur le site du constructeur dédié aux développeurs. Elle permet d’adapter dynamiquement l’affichage de l’écran de lecture lorsqu’un événement sportif impliquant deux équipes est diffusé. Le visuel se transforme alors pour afficher le nom de chaque équipe de part et d’autre de l’écran, accompagné de leurs logos et de couleurs de fond personnalisées. Un visuel central permet également de mettre en valeur l’image principale de l’événement (par exemple, l’affiche du match).

Cette disposition vise à s’approcher de l’esthétique des retransmissions sportives classiques, tout en conservant les contraintes d’ergonomie et de lisibilité imposées par un écran de voiture. L’expérience est pensée pour l’écoute, mais soutenue par un habillage graphique cohérent et engageant. L’objectif pour Apple est double : enrichir l’expérience des utilisateurs de CarPlay tout en incitant les éditeurs d’applications à proposer des interfaces plus soignées et adaptées au contexte de conduite.