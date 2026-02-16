Tesla se trouve dans une position inhabituelle : dépendre du comportement de millions d'utilisateurs Apple qu'elle ne contrôle pas. Le constructeur automobile juge que ce taux d'adoption reste trop faible pour lancer CarPlay sans risquer une avalanche de retours négatifs. Une prudence compréhensible quand on connaît la réputation de Tesla sur les forums spécialisés, où chaque bug devient instantanément viral.​

Ce qui rend la situation encore plus cocasse, c'est le contexte. Apple a publié ses chiffres d'adoption plus tard que d'habitude, environ 150 jours après la sortie d'iOS 26, contre 127 jours pour iOS 18. Malgré ce délai supplémentaire, iOS 26 affiche un taux de 74% contre 76% pour iOS 18 à une période comparable. La différence semble minime, mais elle suffit à freiner les plans de Tesla. Et cette lenteur pourrait bien être liée aux controverses autour de l'interface d'iOS 26, qui a poussé nombre d'utilisateurs à rester sur iOS 18.

Pas de date précise donc pour l'arrivée de CarPlay chez Tesla. Le constructeur attend simplement que ces chiffres grimpent encore un peu. Espérons que les efforts faits sur l'autonomie et les performances avec iOS 27 suffiront à convaincre les irréductibles. En attendant, les propriétaires de Model 3 ou Model Y devront continuer à utiliser l'interface maison. Et appuyer sur ce bouton de mise à jour, peut-être.