Tesla attend que vous fassiez vos mises à jour. Oui, vous. Le déploiement de CarPlay dans les véhicules du constructeur texan dépend désormais d'iOS 26, que trop peu d'utilisateurs ont installé.
Difficile de croire qu'une firme capable d'envoyer des voitures électriques dans l'espace se retrouve bloquée par un taux d'adoption logiciel. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec l'arrivée tant attendue de CarPlay dans les Tesla. Annoncée comme imminente fin 2025, cette intégration se fait toujours attendre.
Selon Mark Gurman de Bloomberg, la raison du délai est aussi simple qu'embarrassante : les propriétaires d'iPhone ne mettent pas assez rapidement à jour leur système d'exploitation. Et sans cette mise à jour, impossible pour Tesla de déployer sa fonctionnalité sans créer un chaos technique.
Quand Apple Maps et Tesla Maps refusent de danser ensemble
Le problème ne vient pas d'un caprice d'Elon Musk. Tesla a découvert des incompatibilités majeures entre Apple Maps et son propre système de cartographie utilisé pour les fonctions de conduite autonome. Concrètement : les instructions vocales de l'application Tesla ne se synchronisaient pas correctement avec celles d'Apple Plans pendant l'utilisation du Full Self-Driving. Imaginez votre voiture vous dire de tourner à droite sur l'Avenue A tandis que CarPlay vous crie d'aller sur l'Avenue B. Un cauchemar pour l'expérience utilisateur, et surtout, un danger potentiel.
Face à ce cafouillage technique, Tesla a demandé à Apple de modifier l'architecture d'Apple Maps pour améliorer la compatibilité. La firme de Cupertino a accepté et intégré les ajustements nécessaires dans une mise à jour corrective d'iOS 26 ainsi que dans la dernière version de CarPlay. Jusque-là, tout va bien. Sauf que cette correction n'a de valeur que si les utilisateurs l'installent effectivement. Or, au 12 février 2026, seuls 74% des iPhone des quatre dernières années tournaient sous iOS 26, et tous n'ont pas forcément la version précise contenant le correctif pour CarPlay.
Un constructeur pris en otage par l'inertie des mises à jour
Tesla se trouve dans une position inhabituelle : dépendre du comportement de millions d'utilisateurs Apple qu'elle ne contrôle pas. Le constructeur automobile juge que ce taux d'adoption reste trop faible pour lancer CarPlay sans risquer une avalanche de retours négatifs. Une prudence compréhensible quand on connaît la réputation de Tesla sur les forums spécialisés, où chaque bug devient instantanément viral.
Ce qui rend la situation encore plus cocasse, c'est le contexte. Apple a publié ses chiffres d'adoption plus tard que d'habitude, environ 150 jours après la sortie d'iOS 26, contre 127 jours pour iOS 18. Malgré ce délai supplémentaire, iOS 26 affiche un taux de 74% contre 76% pour iOS 18 à une période comparable. La différence semble minime, mais elle suffit à freiner les plans de Tesla. Et cette lenteur pourrait bien être liée aux controverses autour de l'interface d'iOS 26, qui a poussé nombre d'utilisateurs à rester sur iOS 18.
Pas de date précise donc pour l'arrivée de CarPlay chez Tesla. Le constructeur attend simplement que ces chiffres grimpent encore un peu. Espérons que les efforts faits sur l'autonomie et les performances avec iOS 27 suffiront à convaincre les irréductibles. En attendant, les propriétaires de Model 3 ou Model Y devront continuer à utiliser l'interface maison. Et appuyer sur ce bouton de mise à jour, peut-être.