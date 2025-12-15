Comme chaque année, Tesla déploie une ribambelle de fonctionnalités pour la mise à jour de Noël de son logiciel intégré. Baptisée 2025.44.25.1, elle apporte des améliorations majeures pour la navigation et la recharge, tout en ajoutant son lot habituel de nouveautés plus ludiques.
Cette mise à jour est souvent très attendue car elle constitue l'un des rares moments où le constructeur lance, en une seule fois, un grand nombre de nouveautés visibles pour les utilisateurs. C'est traditionnellement l'occasion d'introduire des fonctions promises de longue date et de démontrer l'approche très logicielle de Tesla, capable de faire évoluer les véhicules bien après leur achat, sans passage en atelier.
Grok devient plus costaud
Et le cru 2025, très fourni, démarre plutôt bien pour les amateurs d'intelligence artificielle (IA). Grok, le modèle de xAI, a débarqué dans les véhicules électriques de la marque plus tôt cette année, et bénéficie d'optimisations notables. Il peut désormais interagir directement avec la navigation, en ajoutant ou modifiant des destinations sur simple commande vocale. De quoi le transformer en véritable copilote au quotidien.
Tesla en profite aussi pour revoir en profondeur son système de navigation. L'interface est ainsi réorganisée : les favoris deviennent personnalisables, les adresses « Maison » et « Travail » peuvent être définies directement sur la carte, et le véhicule suggère automatiquement des destinations en fonction des habitudes du conducteur. Sur la route, le GPS gagne en intelligence avec le routage automatique via les voies HOV (High Occupancy Vehicle lanes), réservées à certains véhicules, lorsque les conditions locales le permettent.
La mise à jour peaufine aussi la gestion des longs trajets et de la recharge. Certains Superchargeurs affichent désormais une vue 3D du site avec l'occupation des bornes en temps réel, tandis que la limite de charge peut être mémorisée selon l'emplacement. Côté sécurité, les vidéos de la dashcam intègrent davantage de données de conduite, et une alerte prévient lorsqu'un téléphone est oublié à bord après la fermeture du véhicule.
Du ludique au rendez-vous
Parallèlement à ces évolutions majeures, Tesla enrichit l'expérience à bord avec une série d'ajouts plus secondaires, mais souvent très attendus par la communauté. Les utilisateurs peuvent dorénavant désactiver les chargeurs à induction, tandis que Spotify gagne quelques raffinements ergonomiques avec, notamment, la possibilité de faire défiler de longues playlists, sans chargement par pages. De même, un nouveau Photobooth permet de prendre des selfies depuis la caméra intérieure avant de les partager via l'application mobile.
Comme le veut la tradition, l'aspect divertissement est aussi présent. Le Santa Mode est revu avec de nouveaux effets visuels et sonores, un nouveau « light show » festif fait son apparition, alors que l'éclairage d'ambiance peut maintenant se synchroniser en couleurs avec la musique. Tesla intègre également un nouveau jeu dans son Arcade, avec un simulateur d'amarrage à la Station spatiale internationale inspiré des interfaces de SpaceX.
Ce n'est pas tout : la personnalisation et le confort progressent par petites touches. Les wraps numériques, plaques personnalisées et options de teinte des vitres s'étendent à davantage de modèles équipés d'un processeur AMD Ryzen. Le Dog Mode, fonctionnalité conçue pour laisser un animal dans la voiture en toute sécurité lorsque le conducteur s'absente brièvement, peut de son côté être suivi en temps réel via une activité en direct sur iOS. Enfin, Tesla glisse aussi un clin d'œil aux fans en ajoutant un nouveau son de verrouillage inspiré de Tron.
On note malgré, un nombre notables d'innovations, l'absence de CarPlay, qui devrait bientôt être pris en charge par les véhicules Tesla. Une initiative très attendue par les conducteurs.