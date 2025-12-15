Ce n'est pas tout : la personnalisation et le confort progressent par petites touches. Les wraps numériques, plaques personnalisées et options de teinte des vitres s'étendent à davantage de modèles équipés d'un processeur AMD Ryzen. Le Dog Mode, fonctionnalité conçue pour laisser un animal dans la voiture en toute sécurité lorsque le conducteur s'absente brièvement, peut de son côté être suivi en temps réel via une activité en direct sur iOS. Enfin, Tesla glisse aussi un clin d'œil aux fans en ajoutant un nouveau son de verrouillage inspiré de Tron.