C'est un virage à 180 degrés et surtout, une fonctionnalité très demandée. Tesla prévoirait d'enfin intégrer Apple CarPlay à ses véhicules dans le but d'attirer de nouveaux clients.
Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Car Tesla s'appuie sur sa propre solution d'infotainment, refusant de s'adosser à Apple qu'Elon Musk critique vivement depuis plusieurs années en raison des politiques en place dans l'App Store. Le milliardaire n'aurait en outre pas digéré que la marque à la pomme recrute dans ses rangs lorsqu'elle travaillait sur sa désormais avortée Apple Car.
Tesla travaille à la prise en charge de CarPlay
Mais de l'eau a coulé sous les ponts et l'écosystème a profondément changé. Désormais, Musk repose en partie sur Apple pour distribuer X.com, anciennement Twitter, ainsi que son intelligence artificielle (IA) Grok. Il sait, aussi, que CarPlay est considéré comme un must have par une partie conséquente des conducteurs, particulièrement aux États-Unis où l'iPhone est largement adopté.
Selon le très bien renseigné Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Tesla développe actuellement la prise en charge de l'OS embarqué d'Apple dans ses véhicules. Mais l'intégration serait différente de ce qu'on observe actuellement chez les autres constructeurs : CarPlay serait incorporé dans une fenêtre au sein de l'interface plus large, qui ne supprimerait donc pas entièrement le système d'exploitation de Tesla.
De même, l'OS n'exploitera pas les fonctionnalités Tesla comme le Full Self-Driving (FSD). Les automobilistes qui l'activent devront ainsi utiliser l'application de navigation propre à la société d'Elon Musk.
Un revirement aux conséquences potentielles notables
L'objectif d'un tel revirement semble évident, car il pourrait séduire de nombreuses personnes souhaitant être en mesure de dupliquer leur iPhone dans leur véhicule et d'accéder à leurs messages, leur musique et leur application de navigation. D'autant plus que Tesla a connu une année assez tumultueuse, avec des ventes en berne sur les premiers mois et une concurrence toujours plus féroce.
À noter que cette décision pourrait aussi marquer un précédent dans l'industrie. Car de son côté, Rivian, autre constructeur de voitures électriques, réaffirme son choix de ne pas intégrer CarPlay, tandis que General Motors veut abandonner l'OS. Le fait qu'un acteur aussi puissant que Tesla fasse volte-face pourrait bien les pousser à revoir leur copie.