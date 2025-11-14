Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Car Tesla s'appuie sur sa propre solution d'infotainment, refusant de s'adosser à Apple qu'Elon Musk critique vivement depuis plusieurs années en raison des politiques en place dans l'App Store. Le milliardaire n'aurait en outre pas digéré que la marque à la pomme recrute dans ses rangs lorsqu'elle travaillait sur sa désormais avortée Apple Car.