« Avec plus de 40 modèles dans notre gamme, il ne suffit pas de les mettre à jour une par une. À chaque lancement de nouveau véhicule et de nouveau modèle majeur, je pense que nous resterons cohérents sur ce point » a ainsi déclaré Mary Barra. Et évidemment, cet abandon n'a pas pour but de couper l'accès à tout système embarqué dans la voiture… mais simplement de le remplacer par celui de General Motors.

À la place, General Motors va en effet déployer ses systèmes d'infotainment basés sur Android Automotive. Des systèmes qui ont pour particularité, notamment, de devoir s'identifier séparément pour chaque application, ce qui peut être assez fastidieux. Quant aux utilisateurs de smartphones Apple, ils pourraient ne pas retrouver certaines de leurs applications favorites, qui ne seraient pas disponibles sur la plateforme Google. Comment General Motors va-t-il appréhender ces accrocs futurs ?