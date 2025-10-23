General Motors veut changer l'environnement de ses automobiles permettant d'y connecter un smartphone. Les systèmes traditionnels CarPlay et Android Auto vont ainsi être mis à la casse.
Le constructeur automobile General Motors a depuis un certain temps fait savoir son opposition à l'intégration des systèmes d'exploitation CarPlay (Apple) et Android Auto (Android) à l'intérieur de ses nouveaux véhicules électriques. Mais ces derniers ne seront en fait pas les seuls concernés par cette transformation, qui a déjà entraîné son lot de critiques.
CarPlay et Android Auto vont disparaître de tous les véhicules General Motors
General Motors ne veut plus de CarPlay et d'Android Auto au sein de ses nouveaux véhicules électriques, c'est aujourd'hui un fait assez connu. Mais le géant américain veut aller encore plus loin, comme on l'a appris à l'occasion d'une interview avec The Verge de la directrice générale, Mary Barra.
Celle-ci a en effet déclaré que cette décision, d'abord annoncée pour les véhicules électriques, concernera aussi les futurs véhicules thermiques de la même marque. Un changement qui va se faire sentir de manière graduelle.
Une difficulté à l'avenir pour les utilisateurs d'Apple ?
« Avec plus de 40 modèles dans notre gamme, il ne suffit pas de les mettre à jour une par une. À chaque lancement de nouveau véhicule et de nouveau modèle majeur, je pense que nous resterons cohérents sur ce point » a ainsi déclaré Mary Barra. Et évidemment, cet abandon n'a pas pour but de couper l'accès à tout système embarqué dans la voiture… mais simplement de le remplacer par celui de General Motors.
À la place, General Motors va en effet déployer ses systèmes d'infotainment basés sur Android Automotive. Des systèmes qui ont pour particularité, notamment, de devoir s'identifier séparément pour chaque application, ce qui peut être assez fastidieux. Quant aux utilisateurs de smartphones Apple, ils pourraient ne pas retrouver certaines de leurs applications favorites, qui ne seraient pas disponibles sur la plateforme Google. Comment General Motors va-t-il appréhender ces accrocs futurs ?