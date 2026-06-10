Quiconque possède plusieurs accessoires domotiques connaît le problème : les notifications s’accumulent rapidement et finissent par noyer l’écran de verrouillage sous une avalanche d’alertes. Apple s’attaque à cette surcharge en mobilisant Apple Intelligence pour identifier les notifications liées entre elles et les considérer comme une seule et même activité.

Concrètement, au lieu de recevoir dix alertes distinctes pour un même événement, l’utilisateur ne voit plus qu’une notification unique, qui se met à jour au fur et à mesure que l’activité se déroule. Un changement modeste en apparence, mais qui devrait désencombrer significativement l'écran de verrouillage des foyers les plus équipés.

Cette approche illustre la philosophie générale d’iOS 27 : utiliser l’intelligence artificielle non pas pour multiplier les fonctions spectaculaires, mais pour fluidifier des irritants du quotidien.