Éclipsées par les annonces autour de Siri AI, les nouveautés de l’application Maison dans iOS 27 méritent pourtant le détour. Notifications intelligentes, analyse vidéo, recherche dans les enregistrements : Apple Intelligence transforme la gestion du domicile connecté.
La WWDC 2026 restera comme l’édition du grand virage IA d’Apple, avec un nouveau Siri en vedette incontestée. Mais derrière les projecteurs, d’autres évolutions plus discrètes pourraient avoir un impact tout aussi concret sur le quotidien des utilisateurs. C’est le cas de l’application Maison, qui profite d’iOS 27 pour accueillir Apple Intelligence en profondeur. Pour les foyers équipés d’accessoires connectés et de caméras compatibles HomeKit, ces changements promettent de simplifier des usages parfois fastidieux, à commencer par la gestion des alertes et le visionnage des enregistrements vidéo.
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Des notifications enfin regroupées et intelligentes
Quiconque possède plusieurs accessoires domotiques connaît le problème : les notifications s’accumulent rapidement et finissent par noyer l’écran de verrouillage sous une avalanche d’alertes. Apple s’attaque à cette surcharge en mobilisant Apple Intelligence pour identifier les notifications liées entre elles et les considérer comme une seule et même activité.
Concrètement, au lieu de recevoir dix alertes distinctes pour un même événement, l’utilisateur ne voit plus qu’une notification unique, qui se met à jour au fur et à mesure que l’activité se déroule. Un changement modeste en apparence, mais qui devrait désencombrer significativement l'écran de verrouillage des foyers les plus équipés.
Cette approche illustre la philosophie générale d’iOS 27 : utiliser l’intelligence artificielle non pas pour multiplier les fonctions spectaculaires, mais pour fluidifier des irritants du quotidien.
Les caméras comprennent enfin ce qu’elles filment
L’autre grand chantier concerne les caméras de surveillance compatibles HomeKit. L’application Maison peut désormais analyser les clips enregistrés grâce à Apple Intelligence et générer des descriptions résumant ce qui s’est réellement passé à l’image. Mieux encore, puisque le système comprend le contenu des vidéos, il est capable de rassembler les séquences pertinentes provenant de toutes les caméras du domicile et de les assembler pour offrir une vision complète d’un événement. Problème toutefois : le nombre de modèles compatibles HomeKit reste réduit comme peau de chagrin. Seule la marque Aqara fait figure de bon élève, et Apple aura fort à faire pour convaincre d’autres constructeurs dans les prochains mois. Au passage, Apple bloque son système de diffusion vidéo pour des raisons de sécurité : une caméra Matter ne suffit pas à accéder au flux vidéo HomeKit.
Vous pourrez rechercher vos événements d'une simple recherche depuis l’app Maison ©Apple
La recherche profite également de cette compréhension contextuelle. Il devient possible de retrouver un enregistrement en fonction de ce qui a été capturé, comme la livraison d’un colis, à travers plusieurs caméras et en quelques secondes. Avant même de saisir une requête, l’application fait remonter les clips les plus importants en tête des résultats.
Dernière amélioration notable : les enregistrements peuvent désormais être visionnés en résolution 4K sur les caméras prenant en charge cette définition, pour un niveau de détail accru. Avec ces nouveautés, l'application Maison cesse d’être un simple tableau de bord pour devenir un véritable assistant domestique, capable de trier, comprendre et raconter ce qui se passe chez vous.