Plutôt qu'un rachat en grande pompe, Apple opterait pour une absorption de talents et de technologie, une opération visant à intégrer discrètement une équipe d'experts. L'objectif est clair : muscler la division dédiée à la maison connectée (HomeKit) et insuffler de nouvelles capacités de perception visuelle à Apple Intelligence, le tout sans attirer l'attention des régulateurs.

La firme de Cupertino aurait été plus prompte que les sociétés d'Elon Musk, xAI et Neuralink, également sur les rangs pour s'attacher les services de cette équipe. C'est une petite victoire qui en dit long sur l'importance de la vision par ordinateur pour l'avenir de l'intelligence ambiante, un domaine où la compétition fait rage.