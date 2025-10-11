Apple est sur le point d'absorber les talents de Prompt AI, une jeune pousse spécialisée en vision par ordinateur qui a su faire parler d'elle. Cette manœuvre, qui aurait coiffé au poteau les ambitions d'Elon Musk, pourrait donner un sérieux coup d'accélérateur à Apple Intelligence et à l'écosystème domestique de la marque.
Dans le viseur d'Apple se trouve l'équipe derrière Seemour, une application capable de transformer une simple caméra de surveillance en un véritable concierge visuel. La technologie de Prompt AI, fondée par des chercheurs de Berkeley, permet d'identifier des objets, des personnes et de résumer l'activité d'une maison en temps réel. Après avoir étudié les dossiers de Mistral AI et Perplexity, Apple semble déterminée à enrichir son IA par des acquisitions ciblées et plus pragmatiques.
Une acquisition de talents, pas un rachat classique
Plutôt qu'un rachat en grande pompe, Apple opterait pour une absorption de talents et de technologie, une opération visant à intégrer discrètement une équipe d'experts. L'objectif est clair : muscler la division dédiée à la maison connectée (HomeKit) et insuffler de nouvelles capacités de perception visuelle à Apple Intelligence, le tout sans attirer l'attention des régulateurs.
La firme de Cupertino aurait été plus prompte que les sociétés d'Elon Musk, xAI et Neuralink, également sur les rangs pour s'attacher les services de cette équipe. C'est une petite victoire qui en dit long sur l'importance de la vision par ordinateur pour l'avenir de l'intelligence ambiante, un domaine où la compétition fait rage.
Seemour s'éteint pour mieux renaître chez Apple ?
Car si la technologie de Seemour est saluée, son modèle économique, lui, n'a pas trouvé son public, poussant la jeune pousse à chercher un repreneur. L'application va donc être retirée et, dans un geste fort qui colle parfaitement à la philosophie d'Apple, toutes les données des utilisateurs seront supprimées pour garantir la confidentialité.
Intégrées à l'écosystème Apple, ces briques de vision par ordinateur pourraient rendre les caméras de la maison plus intelligentes et moins indiscrètes. On peut penser à des alertes plus fines, à la capacité de retrouver des objets égarés ou simplement de recevoir un résumé pertinent de ce qu'il s'est passé chez soi.
L'enjeu pour Apple est de transformer cette expertise en fonctionnalités concrètes et utiles au quotidien, directement intégrées à ses produits. Cette acquisition, si elle se confirme, montre qu'Apple préfère avancer par touches précises plutôt que par annonces spectaculaires. C'est un pas de plus vers une IA plus perceptive, capable de comprendre notre environnement pour mieux nous assister, une promesse au cœur de la vision d'Apple pour la maison de demain.