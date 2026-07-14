Fixed Focus Digital présente le verre comme l'option privilégiée pour l'iPhone 20, avec une qualité de fabrication qui se rapprocherait de celle du premier iPhone Air. Cette affirmation rejoint les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, selon lesquelles la Pomme travaille sur un iPhone « majoritairement en verre, incurvé et dépourvu de toute découpe dans l'écran ». Le verre incurvé se prolongerait sur l'ensemble des côtés de l'appareil.

Cependant, Apple n'atteint généralement sa cadence de production maximale que quelques semaines avant la commercialisation d'un nouvel iPhone. Pour l'iPhone 17, la production d'essai avait débuté en juin avant une montée en volume prévue en août, environ un mois avant sa sortie en septembre. Les travaux évoqués correspondraient donc à une première étape d'adaptation des lignes industrielles, semblable aux préparatifs que Bloomberg décrivait déjà comme étant en cours d'accélération.