Un leaker chinois affirme qu’une usine de la chaîne d’approvisionnement d’Apple vient d’achever sa rénovation en vue de la production de l’iPhone 20. Attendu pour les vingt ans du smartphone, ce modèle adopterait un design incurvé largement composé de verre et dépourvu de découpe visible à l’écran.
Attendu à l’automne 2027 pour célébrer les vingt ans de l’iPhone, le futur modèle anniversaire commencerait déjà à mobiliser la chaîne de production d’Apple. D’après Fixed Focus Digital, une usine aurait achevé sa rénovation et serait désormais prête à lancer les premières opérations d’usinage, sans que le fournisseur concerné soit pleinement identifié.
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iPhone 20 : un design tout en verre incurvé sans bordures en préparation
Fixed Focus Digital présente le verre comme l'option privilégiée pour l'iPhone 20, avec une qualité de fabrication qui se rapprocherait de celle du premier iPhone Air. Cette affirmation rejoint les informations de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, selon lesquelles la Pomme travaille sur un iPhone « majoritairement en verre, incurvé et dépourvu de toute découpe dans l'écran ». Le verre incurvé se prolongerait sur l'ensemble des côtés de l'appareil.
Cependant, Apple n'atteint généralement sa cadence de production maximale que quelques semaines avant la commercialisation d'un nouvel iPhone. Pour l'iPhone 17, la production d'essai avait débuté en juin avant une montée en volume prévue en août, environ un mois avant sa sortie en septembre. Les travaux évoqués correspondraient donc à une première étape d'adaptation des lignes industrielles, semblable aux préparatifs que Bloomberg décrivait déjà comme étant en cours d'accélération.
L’aluminium s’impose face aux alternatives pour les futurs iPhone
Le même informateur avait auparavant contesté les affirmations d'Instant Digital, selon lesquelles Apple envisageait d'utiliser du métal liquide ou un alliage de titane amélioré sur ses futurs modèles Pro. D'après lui, l'aluminium reste pour le moment la seule option réaliste, notamment en raison de la chaleur produite par les traitements d'intelligence artificielle exécutés directement sur l'appareil.
Fixed Focus Digital a récemment réaffirmé que les cadres intermédiaires en aluminium continueraient d'être employés pendant longtemps sur les téléphones à bords droits. L'iPhone 20 se distinguerait toutefois de ces modèles par ses contours incurvés. De son côté, l'iPhone 18 Pro devrait conserver la conception monocoque en aluminium introduite avec l'iPhone 17 Pro.