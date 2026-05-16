Apple prévoit deux versions successives de son écran courbé sur quatre bords. La première génération, attendue sur le smartphone du 20ᵉ anniversaire, comporterait des compromis techniques que le constructeur corrigerait un an plus tard.
Le projet d’un iPhone presque dépourvu de bordures semble désormais s’installer dans la feuille de route d’Apple. Après plusieurs rumeurs autour d’un design « Liquid Glass » et d’un écran pensé pour donner une impression de continuité avec les bords du téléphone, un nouveau rapport venu de Corée apporte une précision technique : le géant de Cupertino ne miserait pas dès 2027 sur la solution la plus avancée.
iPhone : Apple préparerait un écran incurvé en deux temps pour son modèle anniversaire
Selon ETNews, Apple préparerait pour l’iPhone du 20ᵉ anniversaire une dalle OLED capable de se courber autour des quatre arêtes de l’appareil. L’objectif serait de produire un rendu visuel sans bordure, dans la lignée des précédentes informations évoquant un modèle anniversaire largement tourné vers le verre et l’écran total.
À vrai dire, cela rejoint les éléments déjà rapportés par Bloomberg l'année dernière, qui évoquait déjà un iPhone « principalement en verre, incurvé et sans découpe dans l’écran ». De son côté, The Information avait également indiqué qu’au moins un modèle prévu en 2027 pourrait adopter une dalle réellement bord à bord.
Cela étant dit, cette première génération ne serait pas exempte de compromis. Pour 2027, Apple utiliserait une technologie OLED reposant sur un alliage magnésium-argent dans la couche cathodique. Cette solution permettrait de lancer le nouveau design, mais elle pourrait entraîner une déformation de l’image ou une perte de luminosité dans les zones courbées.
Une technologie OLED plus aboutie attendue l’année suivante
La vraie amélioration interviendrait l’année suivante. Toujours d’après ETNews, Apple prévoirait de passer en 2028 à des électrodes transparentes de nouvelle génération, avec des matériaux cathodiques à base d’oxyde d’indium-zinc. Plus transparent, ce composant devrait limiter les défauts d’affichage, les écarts de luminosité et les problèmes de chaleur autour des bords incurvés.
Cette évolution permettrait aussi de réduire encore les bordures visibles. Elle s’inscrirait donc dans la même logique que le « Liquid Glass Display » évoqué dernièrement, où l’enjeu ne serait pas seulement de plier l’écran, mais de donner l’impression que l’image se prolonge naturellement vers les côtés du smartphone.
Samsung Display et LG Display auraient déjà été avertis de ce déploiement en deux étapes. LG a récemment annoncé un investissement d'environ 925 millions de dollars dans ses infrastructures OLED. Différents analystes du secteur y voient un lien possible avec le développement et la production de cette nouvelle technologie. Samsung, de son côté, étudierait la capacité de ses lignes actuelles à répondre aux besoins d’Apple, sans exclure la création d’une ligne dédiée.
L’iPhone anniversaire attendu en 2027 pourrait donc inaugurer le nouveau design sans bordure d’Apple. Mais, selon les informations rapportées par plusieurs médias, la version la plus aboutie techniquement de cet écran incurvé serait quant à elle plutôt prévue pour 2028.