La vraie amélioration interviendrait l’année suivante. Toujours d’après ETNews, Apple prévoirait de passer en 2028 à des électrodes transparentes de nouvelle génération, avec des matériaux cathodiques à base d’oxyde d’indium-zinc. Plus transparent, ce composant devrait limiter les défauts d’affichage, les écarts de luminosité et les problèmes de chaleur autour des bords incurvés.

Cette évolution permettrait aussi de réduire encore les bordures visibles. Elle s’inscrirait donc dans la même logique que le « Liquid Glass Display » évoqué dernièrement, où l’enjeu ne serait pas seulement de plier l’écran, mais de donner l’impression que l’image se prolonge naturellement vers les côtés du smartphone.

Samsung Display et LG Display auraient déjà été avertis de ce déploiement en deux étapes. LG a récemment annoncé un investissement d'environ 925 millions de dollars dans ses infrastructures OLED. Différents analystes du secteur y voient un lien possible avec le développement et la production de cette nouvelle technologie. Samsung, de son côté, étudierait la capacité de ses lignes actuelles à répondre aux besoins d’Apple, sans exclure la création d’une ligne dédiée.

L’iPhone anniversaire attendu en 2027 pourrait donc inaugurer le nouveau design sans bordure d’Apple. Mais, selon les informations rapportées par plusieurs médias, la version la plus aboutie techniquement de cet écran incurvé serait quant à elle plutôt prévue pour 2028.