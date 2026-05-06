L'iPhone 20 ne devrait ressembler à aucun autre iPhone. Mais il devrait aussi être celui qui affiche une autonomie telle que l'on ne l'a jamais vu chez les smartphones siglés de la fameuse pomme croquée. En tout cas, ce sera le cas si l'on en croit le leaker Instant Digital, qui a livré plusieurs informations d'importance dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo.

Cet iPhone devrait ainsi intégrer sous le capot une batterie de 6 000 mAh, ce qui serait énorme pour Apple, et correspondrait à un grand bond en avant. Pour comparaison, on vous rappelle que l'iPhone bénéficiant aujourd'hui de la plus grosse batterie, l'iPhone 17 Pro Max, dispose d'une batterie de 5 088 mAh quand il n'intègre pas de tiroir SIM physique (et de 4 823 mAh pour les iPhone avec tiroir). Cette batterie sera aussi compatible avec la recharge sans fil inversée.