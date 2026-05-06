On le sait, l'an prochain, Apple fête les 20 ans de l'iPhone. Et pour ce faire, la firme de Cupertino va mettre les petits plats dans les grands avec son iPhone anniversaire, qui aura notamment une autonomie tout simplement folle.
L'année 2027 sera extrêmement importante pour Apple, puisqu'à cette date, on sera 20 ans après la présentation mythique du premier iPhone par Steve Jobs. Et le géant américain veut clairement marquer le coup à ce niveau avec la sortie d'un appareil qui devrait être totalement différent, avec une évolution profonde du design du téléphone. Mais ce modèle, qui pourrait bien s'appeler iPhone 20, ne devrait pas seulement bénéficier de changements au niveau de l'allure.
Un iPhone avec une batterie de 6 000 mAh arriverait l'an prochain
L'iPhone 20 ne devrait ressembler à aucun autre iPhone. Mais il devrait aussi être celui qui affiche une autonomie telle que l'on ne l'a jamais vu chez les smartphones siglés de la fameuse pomme croquée. En tout cas, ce sera le cas si l'on en croit le leaker Instant Digital, qui a livré plusieurs informations d'importance dans un message posté sur le réseau social chinois Weibo.
Cet iPhone devrait ainsi intégrer sous le capot une batterie de 6 000 mAh, ce qui serait énorme pour Apple, et correspondrait à un grand bond en avant. Pour comparaison, on vous rappelle que l'iPhone bénéficiant aujourd'hui de la plus grosse batterie, l'iPhone 17 Pro Max, dispose d'une batterie de 5 088 mAh quand il n'intègre pas de tiroir SIM physique (et de 4 823 mAh pour les iPhone avec tiroir). Cette batterie sera aussi compatible avec la recharge sans fil inversée.
Des boutons haptiques qui ont passé plusieurs tests
Instant Digital explique par ailleurs que cet iPhone 20 sera aussi équipé de boutons haptiques (dits « solid-state »), de capteurs Face ID sous l'écran, alors que l'audio devrait passer par un système de vibrations sous l'écran - ce qui rendrait l'existence d'un haut-parleur non-nécessaire.
À noter que le leaker précise que les boutons haptiques semblent avoir déjà atteint un stade de développement avancé. « Les tests de reconnaissance précise de la pression ont été menés à bien dans des conditions de port de gants, de mains mouillées, de températures extrêmes et à travers un étui » informe-t-il. Ces boutons travailleront avec une puce à très faible consommation, pour permettre de détecter la pression même lorsque l'iPhone est éteint.