Si Apple doit lancer un smartphone pliable dès septembre, Samsung ne semble pas trembler face à cette annonce. Les ventes de la série Galaxy Z Fold 8 peuvent-elles en pâtir ? Ce n’est pas si sûr.
Apple préparerait son premier smartphone pliable, l’iPhone Ultra. Son lancement est attendu pour la rentrée, en septembre. Sept ans après la sortie du premier Galaxy Fold de Samsung, la marque à la pomme se lancerait enfin. Bien que ce nouvel appareil puisse, à terme, représenter une concurrence pour la gamme Galaxy Z Fold 8, l’impact ne serait que mineur pour le géant coréen.
Un déploiement progressif et géographiquement limité
Selon un rapport de ChannelNews, Apple devrait dévoiler l’iPhone Ultra lors d’un événement prévu le 8 septembre 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Contrairement à ces derniers, qui devraient être commercialisés peu après l’annonce, l’iPhone Ultra ne serait cependant disponible qu’aux États-Unis dans un premier temps. Son arrivée dans d’autres marchés comme la Chine serait quelque peu décalée.
Cette stratégie de déploiement échelonnée signifie que, pendant la période cruciale des achats de fin d’année, les consommateurs hors des États-Unis n’auront pas accès au pliable d’Apple. Une situation qui laisse le champ libre à Samsung pour vendre ses Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra sans avoir Apple « dans les pattes », pour quelques mois au moins.
Un écart de prix notable ?
Le second frein majeur réside dans le positionnement tarifaire. D’après les estimations, l’iPhone Ultra pourrait coûter jusqu’à 500 dollars de plus que le Galaxy Z Fold 8 Ultra, dont le prix de lancement est fixé à environ 2100 dollars. Difficile de croire que tout le monde puisse se permettre, et veuille, s’offrir un smartphone à 2600 dollars.
Le Galaxy Z Fold 8 standard est commercialisé un peu sous les 1900 dollars, alors, la différence entre le Z Fold 8 et l’iPhone Ultra serait encore plus importante. Pour des caractéristiques techniques similaires et un format quasiment identique à celui du supposé iPhone Ultra, la différence tarifaire serait conséquente.
La menace sur tous les fronts attendra
Entre une disponibilité géographique réduite et un prix bien au-dessus de la concurrence, l’iPhone Ultra ne devrait donc pas perturber significativement les ventes des Galaxy Z Fold 8 dans les premiers mois suivant sa sortie. Une nouvelle rassurante pour Samsung, dont les précommandes pour les derniers pliables affichent une hausse à deux chiffres par rapport aux générations précédentes (Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7), selon les chiffres internes de la marque.
Reste à voir si, à moyen terme, l’attrait de la marque Apple et les éventuelles innovations de l’iPhone Ultra pourraient modifier la donne. Pour l’heure, les contraintes logistiques et tarifaires laissent à Samsung une marge de manœuvre confortable sur le segment des smartphones pliables.
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