Entre une disponibilité géographique réduite et un prix bien au-dessus de la concurrence, l’iPhone Ultra ne devrait donc pas perturber significativement les ventes des Galaxy Z Fold 8 dans les premiers mois suivant sa sortie. Une nouvelle rassurante pour Samsung, dont les précommandes pour les derniers pliables affichent une hausse à deux chiffres par rapport aux générations précédentes (Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7), selon les chiffres internes de la marque.