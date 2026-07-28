Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Fold 8 adopte un tout nouveau format. Et la formule semble fonctionner, vu sa popularité.
Cela fait maintenant un bon paquet d'années que l'on peut retrouver des smartphones pliables dans les commerces, depuis le lancement du premier Galaxy Z Fold de Samsung. Et le géant sud-coréen, leader du secteur, ne s'est pas arrêté à ces débuts prometteurs, et a continué à innover, en proposant notamment un tout nouveau format avec le Galaxy Z Fold 8. Un format qui marche très fort.
Les pré-commandes du Galaxy Z Fold 8 auraient explosé
Ice Universe est un des leakers les plus respectés dans le secteur de la tech, avec des antécédents de fuites qui parlent pour lui. Autant dire qu'il faut tendre l'oreille quand il poste une nouvelle information, comme aujourd'hui.
Il a en effet expliqué dans un message posté sur son compte X que le tout nouveau Galaxy Z Fold 8 était l'objet d'une demande historique. « J'ai le pressentiment que le Galaxy Z Fold 8 deviendra le smartphone pliable le plus vendu de l'histoire de Samsung. À l'heure actuelle, d'après les retours en provenance de Corée du Sud et d'ailleurs, le volume de précommandes a largement dépassé celui du Fold 8 Ultra » a-t-il ainsi indiqué.
Un format passeport parti pour devenir un nouveau standard ?
Évidemment, ce succès ne sort par de nulle part. C'est le format « passeport » de ce smartphone pliable, avec un écran externe de 5,5 pouces et une hauteur qui passe de 158,4 mm (pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra) à 123,9 mm, qui a conquis le public.
Autant dire que Samsung a peut-être non seulement réussi un joli coup pour ses futurs modèles pliables, mais a aussi peut-être réussi à nouveau à imposer sa marque sur le secteur des téléphones. Les constructeurs pourraient en effet être tentés d'imiter le conglomérat sud-coréen, et produire dans les années à venir des appareils adoptant la même allure. Surtout que l'iPhone Fold devrait de son côté lui aussi afficher à peu près ces dimensions.