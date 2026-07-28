Ice Universe est un des leakers les plus respectés dans le secteur de la tech, avec des antécédents de fuites qui parlent pour lui. Autant dire qu'il faut tendre l'oreille quand il poste une nouvelle information, comme aujourd'hui.

Il a en effet expliqué dans un message posté sur son compte X que le tout nouveau Galaxy Z Fold 8 était l'objet d'une demande historique. « J'ai le pressentiment que le Galaxy Z Fold 8 deviendra le smartphone pliable le plus vendu de l'histoire de Samsung. À l'heure actuelle, d'après les retours en provenance de Corée du Sud et d'ailleurs, le volume de précommandes a largement dépassé celui du Fold 8 Ultra » a-t-il ainsi indiqué.