Selon certaines sources fiables, les tailles d'écran pour le futur supposé iPhone pliable de la marque à la pomme seraient clairement définies. L'écran externe serait nettement plus petit que l'écran interne.
Apple s'apprête à lancer des formats d'écran inédits dans sa gamme iPhone. Selon des informations publiées le 22 juillet 2026, l'iPhone Ultra devrait embarquer deux écrans aux dimensions jusqu'ici jamais vues sur un smartphone de la marque à la pomme.
Des écrans qui rompent avec les habitudes
Depuis plusieurs années, la gamme iPhone se décline essentiellement autour de deux tailles d'écran : une option comprise entre 6,1 et 6,3 pouces, et une version plus grande allant de 6,7 à 6,9 pouces. L'iPhone Ultra marquerait une rupture avec cette tendance.
D'après les rumeurs en circulation, l'appareil disposerait d'un écran externe d'environ 5,3 pouces et d'un écran interne d'environ 7,6 pouces. Le premier serait donc nettement plus petit que ce à quoi les utilisateurs d'iPhone sont habitués, tandis que le second dépasserait en taille l'écran de l'iPhone 17 Pro Max. Cet écran interne serait comparable, selon les informations disponibles, à celui de l'iPad mini.
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Sur le plan du format général, l'iPhone Ultra serait plus court mais plus large que les autres iPhone actuels, ce qui lui conférerait une silhouette distincte de tous les modèles précédents.
iOS et les applications en cours d'adaptation
La question de l'adaptation logicielle se pose naturellement face à ces nouvelles proportions. Des éléments déjà observés dans la bêta d'iOS 27 suggèrent qu'Apple travaille à faire prendre en charge le mode paysage par les applications iPhone. Les développeurs tiers devraient suivre cette direction afin de tirer parti de l'écran interne et de ses dimensions proches de celles d'une tablette.
Les détails concrets sur la manière dont iOS et les applications s'adapteront à ces nouveaux formats ne seront toutefois connus qu'en septembre.