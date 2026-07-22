La question de l'adaptation logicielle se pose naturellement face à ces nouvelles proportions. Des éléments déjà observés dans la bêta d'iOS 27 suggèrent qu'Apple travaille à faire prendre en charge le mode paysage par les applications iPhone. Les développeurs tiers devraient suivre cette direction afin de tirer parti de l'écran interne et de ses dimensions proches de celles d'une tablette.