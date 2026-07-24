C'est très exactement la promesse de ce format passeport. Fermé, le Galaxy Fold8 offre un écran externe de 5,5 pouces au ratio 10:16 : un « vrai » smartphone, compact certes, mais sur lequel je tape mes messages normalement, sans contorsion digitale. Une première sur un Fold, en ce qui me concerne. Déplié, il révèle une dalle de 7,6 pouces au format 4:3 orienté paysage, taillée pour la vidéo : l'image y respire enfin. Et cerise sur la charnière : le pli central, renforcé par la nouvelle structure Flex Titanium (un film et une plaque en alliage de titane glissés sous la dalle), est invisible écran allumé.

Après 24 heures avec le Fold8, j'ai l'impression que la formule est enfin la bonne pour moi.