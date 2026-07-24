Apple n'a encore commercialisé aucun smartphone pliant que les analystes lui prêtent déjà un impact massif sur ce segment. Selon Counterpoint Research, un pliant sur quatre vendu dans le monde cette année pourrait être signé de la marque à la pomme.
Les analystes de Counterpoint Research ont publié cette semaine leurs projections pour le marché mondial des smartphones pliants en 2026. Longtemps attendu sur ce segment, Apple devrait contribuer à la croissance globale des livraisons alors que son premier modèle pliant doit faire ses débuts sur un marché déjà occupé par plusieurs constructeurs, parmi lesquels Samsung, Huawei ou encore HONOR. La firme à la pomme parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu ? Oui, selon le cabinet d'études.
Un marché des smartphones pliants attendu en forte croissance
Le marché mondial des smartphones pliants devrait rudement accélérer en 2026. Le cabinet d'études Counterpoint Research anticipe une progression de 21 % des livraisons sur un an, portée notamment par l'arrivée du géant de Cupertino sur ce segment. Cette nouvelle concurrence devrait renforcer la bataille sur le marché des modèles pliables haut de gamme au format livre.
Samsung conserverait toutefois sa position de leader mondial. Sa part de marché passerait néanmoins de 40 % en 2025 à 32 % en 2026, toujours selon les estimations du cabinet. La marque à la pomme ferait, de son côté, directement son entrée à la deuxième place avec 25 % des livraisons prévues.
Elle devancerait ainsi de peu Huawei, dont la part devrait reculer à 24 %, contre 30 % un an plus tôt. Motorola arriverait ensuite avec 8 %, contre 12 % en 2025, tandis que HONOR passerait de 7 % à 3 %. Les autres fabricants se partageraient les 8 % restants, contre 11 % l'année précédente.
Apple s'apprête à jouer les trouble-fêtes sur le marché des pliants
L'arrivée de l'iPhone Ultra pourrait donc rapidement bouleverser la hiérarchie du marché jusqu'alors établie. D'après Counterpoint Research, le modèle à écran pliable d'Apple contribuerait à lui seul à faire progresser les volumes mondiaux en 2026, alors que Samsung resterait en tête malgré le recul de sa part.
Le cabinet estime également que les smartphones pliants au format livre pourraient prendre davantage d'importance à mesure que les usages liés à l'intelligence artificielle se développent. Les écrans plus grands et les formats plus flexibles seraient particulièrement adaptés à des tâches comme la synthèse de documents, la modification de contenus, la gestion d'agendas ou encore le transfert d'informations entre plusieurs applications.
Samsung a récemment présenté sa nouvelle génération de smartphones pliants, avec en tête d'affiche la principale nouveauté de cette cuvée 2026 : le Galaxy Z Fold8. Son format plus court et plus large rappelle justement celui qui est souvent évoqué pour le futur iPhone Ultra. Une ressemblance que Drew Blackard, responsable des produits mobiles chez Samsung, a toutefois qualifiée de coïncidence, expliquant que le nouveau design avait été pensé pour proposer une surface d'affichage plus large, notamment pour regarder des vidéos.