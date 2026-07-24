Le marché mondial des smartphones pliants devrait rudement accélérer en 2026. Le cabinet d'études Counterpoint Research anticipe une progression de 21 % des livraisons sur un an, portée notamment par l'arrivée du géant de Cupertino sur ce segment. Cette nouvelle concurrence devrait renforcer la bataille sur le marché des modèles pliables haut de gamme au format livre.

Samsung conserverait toutefois sa position de leader mondial. Sa part de marché passerait néanmoins de 40 % en 2025 à 32 % en 2026, toujours selon les estimations du cabinet. La marque à la pomme ferait, de son côté, directement son entrée à la deuxième place avec 25 % des livraisons prévues.

Elle devancerait ainsi de peu Huawei, dont la part devrait reculer à 24 %, contre 30 % un an plus tôt. Motorola arriverait ensuite avec 8 %, contre 12 % en 2025, tandis que HONOR passerait de 7 % à 3 %. Les autres fabricants se partageraient les 8 % restants, contre 11 % l'année précédente.