Le géant sud-coréen est celui à qui l'on doit l'explosion des smartphones pliables ces dernières années. Et il est toujours plus le grand bénéficiaire de cette mode, comme le montrent les derniers chiffres de vente.
À la fin de la décennie précédente, Samsung fascinait le public avec le lancement d'un smartphone pliable qui semblait venir du futur. Une technologie très vite adoptée par la concurrence, et qui s'est normalisée aujourd'hui en 2025, où l'on est plutôt à regarder avec intérêt les smartphones pliables à trois écrans, comme le futur Galaxy Z Trifold. Le marché continue ainsi de croître tranquillement, tout comme la part de marché de Samsung dans ce secteur.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le marché du smartphone pliable se porte très bien
Les smartphones pliables se vendent de plus en plus à travers la planète. Selon des données de Counterpoint Resarch, les ventes ont ainsi augmenté de 14% entre le troisième trimestre 2024 et la même période en 2025. Une mode qui fait en fait peu d'heureux, cette croissance étant portée par peu d'acteurs.
Des constructeurs comme Xiaomi (-54%) ou Honor (-31%) ont dans cette veine été largement boudés par le public, qui s'est concentré sur quelques marques seulement. Motorola (croissance de +16%) est ainsi passé devant Honor pour devenir le troisième plus gros vendeur dans le domaine, avec une part de marché 7%. Huawei (croissance de +10%) est lui toujours le solide deuxième, avec 15% de part de marché.
Samsung, le constructeur toujours plus dominant
Le premier évidemment a un nom qui n'étonnera personne : Samsung. L'entreprise sud-coréenne a presque porté à elle seule le marché, grâce à de très belles ventes de ses derniers Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Le nombre d'unités pliables écoulées venant de cette entreprise a ainsi crû de +32%.
Le part de marché de Samsung a en conséquence encore grandi durant ce troisième trimestre 2025, pour passer dorénavant à 64%. Et l'avenir s'annonce radieux. Le smartphone pliable ne représente aujourd'hui encore que 2,5% des ventes globales de smartphones à travers la planète, ce qui laisse de la place pour beaucoup plus dans les prochaines années. Surtout que l'an prochain, le marché sera enfin aussi occupé par Apple, qui va lancer en 2026 son tout premier iPhone Fold.