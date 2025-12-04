Les smartphones pliables se vendent de plus en plus à travers la planète. Selon des données de Counterpoint Resarch, les ventes ont ainsi augmenté de 14% entre le troisième trimestre 2024 et la même période en 2025. Une mode qui fait en fait peu d'heureux, cette croissance étant portée par peu d'acteurs.

Des constructeurs comme Xiaomi (-54%) ou Honor (-31%) ont dans cette veine été largement boudés par le public, qui s'est concentré sur quelques marques seulement. Motorola (croissance de +16%) est ainsi passé devant Honor pour devenir le troisième plus gros vendeur dans le domaine, avec une part de marché 7%. Huawei (croissance de +10%) est lui toujours le solide deuxième, avec 15% de part de marché.