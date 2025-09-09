Apple va dévoiler la prochaine gamme de smartphones iPhone 17, avec quatre nouveaux modèles cette année. Le téléphone le plus attendu est sans conteste l'iPhone 17 Air, et son design ultra-fin, même si les modèles Pro devraient être intéressants avec des améliorations sur le plan de la photo.

La Pomme va également présenter l'Apple Watch Series 11, sa prochaine montre connectée, ainsi que l'Apple Watch Ultra 3, qui pourrait apporter la connectivité satellite à la tocante pensée pour les sportifs. Une Apple Watch SE 3 pourrait aussi montrer le bout de son nez, avec un format modernisé et un prix plus agressif pour toucher le plus large public.

Enfin, parmi les annonces plus ou moins attendues, on peut évoquer le lancement des AirPods Pro 3, trois ans après la précédente génération, et l'on parle depuis quelques heures d'un iPad Pro M5 qui pourrait être présenté dès aujourd'hui pour accompagner la mise à jour iPadOS 26.

Réponse ce soir en direct sur Clubic à partir de 19H. Nous vous proposons un live pour couvrir l'évènement, et nos articles revenant dans le détail sur chaque annonce, avec toutes les dernières informations et nos analyses.