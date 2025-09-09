La keynote Apple se tient aujourd'hui mardi 9 septembre, et le programme s'annonce riche avec évidemment le lancement de la gamme iPhone 17, mais aussi de nombreux autres produits qui devraient être annoncés.
- La keynote d'Apple se déroule aujourd'hui à 19H, avec des annonces majeures prévues pour l'iPhone 17.
- Au programme, l'iPhone 17, l'Apple Watch Series 11, et potentiellement des AirPods Pro 3 et un iPad Pro M5.
- L'événement sera diffusé en direct sur YouTube et le site d'Apple, offrant une expérience immersive avec Dolby Atmos.
Vous faites quoi ce mardi 9 septembre à 19H ? Si vous n'avez rien de prévu, nous vous invitions à nous rejoindre sur Clubic pour découvrir toutes les annonces d'Apple. C'est en effet aujourd'hui que la marque californienne tient son traditionnel keynote de rentrée, le plus important de l'année. Tim Cook et ses équipes vont lever le voile sur les nouveautés de la marque pour cette fin d'année, période stratégique s'il en est à quelques semaines seulement des fêtes de Noël. Le menu du jour s'annonce assez épais, avec comme plat de résistance l'iPhone 17 et ses déclinaisons, mais aussi des nouveautés pour l'Apple Watch, et peut-être quelques autres surprises.
Comment suivre la keynote Apple 2025 ?
Comme chaque année, Apple diffusera sa keynote en vidéo, celle-ci étant enregistrée pour permettre à la marque de mettre en scène ses différentes annonces. Le constructeur nous donne rendez-vous à 19H, heure française, pour un évènement qui devrait durer deux heures au maximum.
L'événement est diffusé sur YouTube, mais aussi sur le site web du constructeur, ou encore sur l'application Apple TV de votre iPhone, iPad, Mac et Apple TV 4K si vous voulez découvrir l'iPhone 17 dans les meilleures conditions, avec en prime un son Dolby Atmos. Et oui, Apple ne se refuse rien pour mettre en avant ses dernières nouveautés.
Quelles sont les annonces prévues lors de la keynote Apple ?
Apple va dévoiler la prochaine gamme de smartphones iPhone 17, avec quatre nouveaux modèles cette année. Le téléphone le plus attendu est sans conteste l'iPhone 17 Air, et son design ultra-fin, même si les modèles Pro devraient être intéressants avec des améliorations sur le plan de la photo.
La Pomme va également présenter l'Apple Watch Series 11, sa prochaine montre connectée, ainsi que l'Apple Watch Ultra 3, qui pourrait apporter la connectivité satellite à la tocante pensée pour les sportifs. Une Apple Watch SE 3 pourrait aussi montrer le bout de son nez, avec un format modernisé et un prix plus agressif pour toucher le plus large public.
Enfin, parmi les annonces plus ou moins attendues, on peut évoquer le lancement des AirPods Pro 3, trois ans après la précédente génération, et l'on parle depuis quelques heures d'un iPad Pro M5 qui pourrait être présenté dès aujourd'hui pour accompagner la mise à jour iPadOS 26.
Réponse ce soir en direct sur Clubic à partir de 19H. Nous vous proposons un live pour couvrir l'évènement, et nos articles revenant dans le détail sur chaque annonce, avec toutes les dernières informations et nos analyses.