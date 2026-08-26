Apple vient de fixer la date de son traditionnel rendez-vous de rentrée, consacré cette année à plusieurs nouveautés très attendues. L’événement aura lieu le 9 septembre depuis l'Apple Park, avec une présentation qui devrait notamment faire la part belle aux futurs iPhone.
Les rumeurs avaient vu juste concernant la date de la traditionnelle keynote de rentrée de la Pomme. C'est donc désormais officiel : Apple organisera son événement annuel consacré à l’iPhone le mercredi 9 septembre à 19 heures, heure française, depuis son campus d’Apple Park à Cupertino, en Californie. Baptisé « Surprise and shine », le rendez-vous réunira comme chaque année une partie de la presse sur place, tandis que la présentation sera également diffusée en ligne. La firme nous a d'ailleurs déjà surpris cette semaine en lançant ses nouveaux Mac mini M6 et Mac Studio M5 Ultra.
Keynote du 9 septembre : Apple prépare une rentrée inédite pour l’iPhone
Cette édition 2026 bouleversera quelque peu les habitudes d’Apple en matière de calendrier, avec notamment le report d'un modèle qui compose traditionnellement la gamme lancée en septembre. La marque à la pomme devrait en effet présenter les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais pas l'iPhone 18 classique : les versions plus abordables seraient quant à elles repoussées au printemps 2027.
Les deux modèles Pro devraient recevoir la nouvelle puce A20 Pro. Gravée en 2 nm, celle-ci doit apporter des gains en vitesse et en efficacité énergétique. Les iPhone 18 Pro pourraient également bénéficier d'un appareil photo principal doté d'une ouverture variable améliorée. Des hausses de prix sont par ailleurs attendues en raison des pénuries persistantes de mémoire.
L'autre vedette de la soirée sera surtout le premier iPhone pliant d'Apple, dont le nom pourrait être iPhone Ultra. Son format s'inspirerait des smartphones pliants en forme de livre, avec un écran d'environ 5,5 pouces une fois fermé et 7,6 pouces lorsqu'il est déployé. Une fois ouvert, son écran offrirait une expérience relativement proche de celle d'un iPad.
Cette finesse aurait toutefois des conséquences sur certaines des technologies embarquées par l'appareil. Le modèle devrait abandonner Face ID au profit de Touch ID et ne disposerait pas de téléobjectif.
Apple Watch et nouvelles versions logicielles attendues
Le géant de Cupertino devrait également profiter de son événement pour dévoiler les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. La marque pourrait aussi présenter de nouveaux produits pour la maison connectée, notamment le hub domestique évoqué depuis plusieurs années, une nouvelle Apple TV 4K ou encore une version actualisée du HomePod mini.
Ce sera enfin l'occasion pour Apple de communiquer les dates de lancement d'iOS 27, d'iPadOS 27, de macOS Golden Gate et des autres mises à jour prévues pour l'automne. Le rendez-vous est donc pris : mercredi 9 septembre à 19 heures, heure française, pour découvrir les nouveautés de la rentrée Apple.
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