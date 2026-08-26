Cette édition 2026 bouleversera quelque peu les habitudes d’Apple en matière de calendrier, avec notamment le report d'un modèle qui compose traditionnellement la gamme lancée en septembre. La marque à la pomme devrait en effet présenter les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais pas l'iPhone 18 classique : les versions plus abordables seraient quant à elles repoussées au printemps 2027.

Les deux modèles Pro devraient recevoir la nouvelle puce A20 Pro. Gravée en 2 nm, celle-ci doit apporter des gains en vitesse et en efficacité énergétique. Les iPhone 18 Pro pourraient également bénéficier d'un appareil photo principal doté d'une ouverture variable améliorée. Des hausses de prix sont par ailleurs attendues en raison des pénuries persistantes de mémoire.

L'autre vedette de la soirée sera surtout le premier iPhone pliant d'Apple, dont le nom pourrait être iPhone Ultra. Son format s'inspirerait des smartphones pliants en forme de livre, avec un écran d'environ 5,5 pouces une fois fermé et 7,6 pouces lorsqu'il est déployé. Une fois ouvert, son écran offrirait une expérience relativement proche de celle d'un iPad.

Cette finesse aurait toutefois des conséquences sur certaines des technologies embarquées par l'appareil. Le modèle devrait abandonner Face ID au profit de Touch ID et ne disposerait pas de téléobjectif.