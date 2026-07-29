Apple aurait trois produits domotiques « presque prêts » : une nouvelle Apple TV, un HomePod mini actualisé et un hub à écran inédit. Lancement attendu entre octobre 2026 et début 2027, avec Siri AI comme fil conducteur.
Apple n’a pas organisé de grand-messe domotique à la WWDC. Pas de HomePod, pas d’Apple TV, pas un mot sur la maison connectée. La raison tient en deux mots : Siri AI. Tant que l’assistant remodelé n’était pas stable, aucun de ces appareils ne pouvait sortir. C’est désormais chose faite, ou presque. Selon Bloomberg, une Apple TV, un HomePod mini et un hub à écran seraient « prêts à sortir », avec une fenêtre de tir qui va d’octobre 2026 au début de l’année suivante. La maison connectée d'Apple avait déjà pris du retard sur le calendrier initial prévu au printemps 2025. Cette fois, le départ semble imminent.
Apple TV et HomePod mini : des puces neuves pour un assistant neuf
Les deux premiers appareils ne bouleversent pas les lignes. L’Apple TV conserverait son design actuel mais troquerait la puce A15 Bionic contre un processeur plus récent, capable de faire tourner Siri AI. Le HomePod mini, bloqué sur la puce S5 de l'Apple Watch Series 5 depuis 2020, passerait lui aussi à une architecture plus musclée. Les tarifs sont déjà connus : 199 dollars pour l'Apple TV, 129 dollars pour le HomePod mini, après des hausses de prix intervenues il y a peu.
Ces mises à jour sont fonctionnelles, pas cosmétiques. Sans puce compatible Apple Intelligence, ces appareils ne peuvent tout simplement pas accueillir Siri AI, ce qui explique pourquoi la firme avait soigneusement évité d’en parler à la WWDC : les annoncer sans les livrer aurait signalé l’absence de la fonction phare.
Le hub à écran : reconnaissance faciale et interface qui s’adapte à qui vous êtes
C’est l’appareil central du dispositif. Le hub afficherait un écran carré d’environ 7 pouces, fonctionnerait sur une version remaniée de tvOS et proposerait FaceTime, contrôle domotique, interphone et lecture audio sur les HomePods du foyer. L’interface emprunterait à watchOS ses cadrans personnalisables et à iOS sa grille d’icônes et ses widgets.
La fonctionnalité différenciante tient à la reconnaissance faciale couplée à la détection de distance : le hub identifie qui se tient devant lui et adapte en temps réel le contenu affiché (agenda, notes, photos) et la taille des éléments selon l’éloignement. Deux versions seraient en développement : une sur socle demi-dôme (J490) et une autre fixable magnétiquement au mur (J491), Apple envisageant que les foyers en déploient plusieurs. L’interopérabilité avec Apple Home sera évidemment au cœur du dispositif, face à des écosystèmes Amazon et Google déjà bien installés. Pour plus tard, Bloomberg évoque un hub robotisé haut de gamme avec écran 9 pouces et une caméra de surveillance : deux produits qui ne font pas partie de la vague imminente.
Apple arrive sur ce segment avec un argument qu’Amazon et Google peinent à répliquer : une cohérence totale entre matériel, logiciel et données personnelles, avec la promesse que rien ne sort de l’écosystème. Le hub à reconnaissance faciale incarne cette ambition mieux que n’importe quel HomePod. Ce qui reste à démontrer, c’est si Siri AI sera à la hauteur de cette scénographie au moment du lancement. Reste également à savoir si ces produits sortiront en France alors que Siri AI n'est toujours pas prévu sur notre territoire.