La fonctionnalité différenciante tient à la reconnaissance faciale couplée à la détection de distance : le hub identifie qui se tient devant lui et adapte en temps réel le contenu affiché (agenda, notes, photos) et la taille des éléments selon l’éloignement. Deux versions seraient en développement : une sur socle demi-dôme (J490) et une autre fixable magnétiquement au mur (J491), Apple envisageant que les foyers en déploient plusieurs. L’interopérabilité avec Apple Home sera évidemment au cœur du dispositif, face à des écosystèmes Amazon et Google déjà bien installés. Pour plus tard, Bloomberg évoque un hub robotisé haut de gamme avec écran 9 pouces et une caméra de surveillance : deux produits qui ne font pas partie de la vague imminente.