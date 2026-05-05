Homebridge 2.0 est officiellement disponible après trois ans de bêta. Au programme : le support du standard Matter, qui permet désormais de faire communiquer Apple Home, Google Home et Amazon Alexa depuis une seule interface.
Pour rappel, Homebridge est un logiciel open source gratuit qui fait le lien entre vos appareils connectés et Apple Home. Concrètement, il permet d’utiliser des produits qui ne sont pas officiellement compatibles HomeKit dans l’application Maison, à l’instar des caméras Ring ou des thermostats Nest. Tournant sur un ordinateur, un Raspberry Pi ou un appareil dédié, il s’appuie sur plus de 4 000 plugins développés par la communauté pour couvrir un maximum de produits.
Ce que ça change
Problème, Homebridge ne supportait jusqu’ici que le protocole HomeKit d’Apple. Or, la marque à la pomme elle-même a commencé à le délaisser sur ses nouveaux types d’appareils : les aspirateurs robots, par exemple, ne sont désormais supportés dans l’app Maison que via Matter, le standard universel lancé en 2022.
Avec la mise à jour, Homebridge 2.0 intègre donc les bases du support Matter, de quoi ouvrir ses fonctionnalités au-delà d’Apple Home, révèle l’un des contributeurs bénévoles du logiciel sur Reddit, et repris par The Verge. Ainsi, un aspirateur robot dans Homebridge qui devait se faire passer pour une lampe ou un interrupteur faute de mieux apparaît dorénavant comme un vrai aspirateur, avec les commandes adaptées.
Ainsi, Homebridge peut désormais servir de pont vers plusieurs écosystèmes à la fois : un appareil connecté via Homebridge peut apparaître non seulement dans Apple Home, mais aussi dans Google Home, Amazon Alexa ou Samsung SmartThings., le logiciel pouvant ainsi se substituer à Home Assistant en centralisant des produits jusqu’alors non compatibles avec Matter.
La démocratisation de Matter est lente
Sur ce dernier point, l’intérêt est surtout pour les appareils très spécifiques, comme des serrures connectées d’une marque confidentielle, capteurs domotiques anciens, ou du matériel professionnel reconverti, qui n’ont aucune intégration officielle ni chez Apple, ni chez Google, ni chez Amazon.
Une actualisation qui prouve, au final, l’utilité de Homebridge, qu’on aurait pu penser obsolète avec la démocratisation de Matter. Car dans les faits, le standard progresse lentement : les fabricants sont nombreux à ne pas encore avoir mis à jour leurs appareils, tandis qu’Apple Home ne supporte pas encore tous les types de produits Matter.
Des lacunes désormais comblées par Homebridge.