Pour rappel, Homebridge est un logiciel open source gratuit qui fait le lien entre vos appareils connectés et Apple Home. Concrètement, il permet d’utiliser des produits qui ne sont pas officiellement compatibles HomeKit dans l’application Maison, à l’instar des caméras Ring ou des thermostats Nest. Tournant sur un ordinateur, un Raspberry Pi ou un appareil dédié, il s’appuie sur plus de 4 000 plugins développés par la communauté pour couvrir un maximum de produits.