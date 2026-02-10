Pourquoi une telle rupture, et pourquoi maintenant ? La réponse se cache dans les fondations mêmes de votre écosystème. L'ancienne architecture HomeKit, devenue trop fragile pour supporter les ambitions de l'IA et du standard Matter, est officiellement débranchée. Apple ne se contente plus de recommander la mise à jour : les serveurs cessent aujourd'hui de traiter les commandes issues des systèmes obsolètes. Sans cette migration, les alertes n'apparaissent plus sur l'écran de votre smartphone, et il est impossible de demander à Siri d'allumer une lumière.

La transition était originellement prévue en 2025, mais le constructeur a repoussé l'échéance au 10 février 2026 pour laisser aux utilisateurs le temps de passer par l'application Maison de leur iPhone ou de leur iPad et de procéder à la mise à jour, proposée dès la page d'accueil. Cette fois, nous y sommes, et la mise à jour est obligatoire pour continuer à contrôler ses différents objets connectés depuis un HomePod, l'iPhone ou tout autre appareil connecté frappé d'une Pomme dans la maison.