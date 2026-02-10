Si vous utilisez vos objets connectés dans la maison avec Apple HomeKit, il est possible que votre installation ne fonctionne plus, et c'est normal. Une mise à jour est indispensable pour retrouver le contrôle de vos appareils.
Apple avait prévenu, et le compte à rebours est désormais terminé. Après des années de bons et loyaux services, l'ancienne architecture HomeKit a été débranchée par le constructeur et remplacée par une nouvelle, plus moderne et adaptée aux standards du moment et aux besoins des utilisateurs. Durant plusieurs mois, Apple a proposé la mise à jour en option mais celle-ci est désormais obligatoire, sous peine de perdre l'accès à tous ses appareils connectés, comme les ampoules, les thermostats ou encore les caméras de surveillance.
Apple change d'architecture HomeKit pour préparer l'avenir
Pourquoi une telle rupture, et pourquoi maintenant ? La réponse se cache dans les fondations mêmes de votre écosystème. L'ancienne architecture HomeKit, devenue trop fragile pour supporter les ambitions de l'IA et du standard Matter, est officiellement débranchée. Apple ne se contente plus de recommander la mise à jour : les serveurs cessent aujourd'hui de traiter les commandes issues des systèmes obsolètes. Sans cette migration, les alertes n'apparaissent plus sur l'écran de votre smartphone, et il est impossible de demander à Siri d'allumer une lumière.
La transition était originellement prévue en 2025, mais le constructeur a repoussé l'échéance au 10 février 2026 pour laisser aux utilisateurs le temps de passer par l'application Maison de leur iPhone ou de leur iPad et de procéder à la mise à jour, proposée dès la page d'accueil. Cette fois, nous y sommes, et la mise à jour est obligatoire pour continuer à contrôler ses différents objets connectés depuis un HomePod, l'iPhone ou tout autre appareil connecté frappé d'une Pomme dans la maison.
Une mise à jour désormais indispensable pour continuer à contrôler ses appareils connectés
Si vous n'aviez pas réalisé la mise à jour jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard pour l'effectuer. Cette dernière nécessite à peine quelques minutes, à condition que tous vos appareils mobiles soient mis à jour vers iOS 16.2 au minimum.
Pour lancer la mise à jour vers la nouvelle architecture HomeKit, il vous suffit d'ouvrir l'application Maison sur votre iPhone ou votre iPad puis :
- Appuyez ou cliquez sur le bouton Plus (icône à trois points).
- Sélectionnez Réglages de la maison.
- Sélectionnez Mise à jour logicielle.
- Appuyez ou cliquez sur Mettre à jour maintenant, puis suivez les instructions.
Si vous possédez plusieurs maisons enregistrées dans l'application Maison, la mise à jour sera appliquée sur l'ensemble de vos espaces.
Cette mise à jour, finalement transparente, est possiblement le socle des prochains développements d'Apple en matière de maison connectée. La rumeur indique que le constructeur californien souhaite accélérer sur le sujet avec le lancement d'un écran connecté, et un Siri plus adapté à la domotique, sans oublier une compatibilité avec les prochaines versions du protocole Matter.