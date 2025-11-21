Votre maison connectée s’apprête encore à évoluer. La nouvelle version de Matter promet d’étendre la compatibilité entre les objets du quotidien… et d’ouvrir la voie à des usages que l’on attendait depuis longtemps.
Depuis son lancement fin 2022, Matter s’est donné une mission : simplifier la maison connectée en offrant un langage commun aux appareils Apple, Google, Amazon, Samsung et des centaines d’autres marques. Après des débuts hésitants et plusieurs mises à jour successives, la norme s’est étoffée : thermostats, ampoules, prises, stores, et dernièrement, grâce à Matter 1.4.2, les aspirateurs robot ou encore les capteurs d’énergie. Aujourd’hui, la CSA (Connectivity Standards Alliance) passe la seconde avec Matter 1.5, une mise à jour majeure qui ajoute enfin des catégories d’appareils très attendues. Caméras, capteurs de sol, gestion avancée des fermetures, automatisation énergétique… cette nouvelle version change beaucoup de choses, aussi bien pour les fabricants que pour les utilisateurs. Voici ce qu’elle apporte concrètement.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Les caméras de surveillance enfin compatibles Matter
La grande nouveauté de Matter 1.5, c’est l’arrivée d’un support officiel des caméras de sécurité, une demande insistante des utilisateurs depuis plus de deux ans. Jusqu’ici, chaque constructeur utilisait ses propres API. Désormais, les caméras pourront fonctionner nativement entre les plateformes, sans configuration complexe ou application spécifique à installer. Vous pourrez accéder à vos flux depuis Maison d'Apple, Google Home ou Amazon Alexa en quelques secondes.
Pour cela, Matter 1.5 s’appuie sur WebRTC, la technologie utilisée pour les appels vidéo en temps réel. Les caméras certifiées pourront donc proposer du live avec audio bidirectionnel, du pan-tilt-zoom, des zones de détection et même un mode privé. Autre élément clé : la gestion du stockage. Les fabricants pourront choisir entre enregistrement local, cloud, ou un mix des deux, en continu ou basé sur des événements. Une flexibilité rare dans le monde de la sécurité domestique.
Matter 1.5 introduit aussi les capteurs de sol. Ces appareils mesurent humidité, température et autres données utiles pour l’entretien des plantes. Reliés à des arroseurs ou vannes compatibles, ils permettent une irrigation intelligente qui économise de l’eau tout en maintenant un jardin en bonne santé.
Matter 1.5 se charge également de sécuriser votre entrée
Matter 1.5 consolide également la gestion des fermetures : stores, rideaux, auvents, portails, ou encore portes de garage. La norme prend désormais en compte différents types de mouvements (glissière, rotation, ouverture), mais aussi les configurations complexes (double panneau, mécanismes imbriqués).
Le résultat pour l’utilisateur : un contrôle plus cohérent, quel que soit le type d’appareil et l’écosystème utilisé. Matter affiche également des informations plus claires sur l’état réel des équipements, comme savoir si un garage est vraiment fermé.
La mise à jour introduit enfin une brique essentielle pour le futur : la gestion énergétique avancée. Matter 1.5 permet aux opérateurs d’énergie de partager en temps réel les prix, tarifs, pics de consommation ou les données carbone. Les objets compatibles peuvent alors ajuster automatiquement leur fonctionnement pour réduire la facture ou s’adapter aux exigences réglementaires.
Avec cette version 1.5, Matter gagne donc en épaisseur pour devenir le standard absolu de la maison connectée qu'il ambitionne de devenir. Un excellent point pour les utilisateurs, qui n'ont plus à se soucier du matériel qu'ils achètent. Branchez, ça fonctionne.