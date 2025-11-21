La grande nouveauté de Matter 1.5, c’est l’arrivée d’un support officiel des caméras de sécurité, une demande insistante des utilisateurs depuis plus de deux ans. Jusqu’ici, chaque constructeur utilisait ses propres API. Désormais, les caméras pourront fonctionner nativement entre les plateformes, sans configuration complexe ou application spécifique à installer. Vous pourrez accéder à vos flux depuis Maison d'Apple, Google Home ou Amazon Alexa en quelques secondes.

Pour cela, Matter 1.5 s’appuie sur WebRTC, la technologie utilisée pour les appels vidéo en temps réel. Les caméras certifiées pourront donc proposer du live avec audio bidirectionnel, du pan-tilt-zoom, des zones de détection et même un mode privé. Autre élément clé : la gestion du stockage. Les fabricants pourront choisir entre enregistrement local, cloud, ou un mix des deux, en continu ou basé sur des événements. Une flexibilité rare dans le monde de la sécurité domestique.

Matter 1.5 introduit aussi les capteurs de sol. Ces appareils mesurent humidité, température et autres données utiles pour l’entretien des plantes. Reliés à des arroseurs ou vannes compatibles, ils permettent une irrigation intelligente qui économise de l’eau tout en maintenant un jardin en bonne santé.