Google Home 4.2 vise avant tout à corriger les principaux points de frustration rencontrés par les utilisateurs ces derniers mois. La nouvelle version améliore la stabilité générale de l’application, notamment lors de la navigation entre les onglets et la consultation des flux vidéo des caméras Nest.

Jusqu’ici, les utilisateurs rapportaient de fréquents plantages ou des temps de chargement interminables lorsqu’ils tentaient d’afficher les images en direct. Avec cette mise à jour, Google a retravaillé la gestion mémoire et optimisé le rendu vidéo, permettant aux caméras de s’afficher plus rapidement et sans interruption. Le flux en direct devient également plus stable sur les réseaux Wi-Fi à faible bande passante.

En passant, Google a corrigé plusieurs bugs touchant la reconnaissance des appareils dans les routines et l’affichage des capteurs dans la vue « Favoris ». Ces ajustements devraient réduire les déconnexions intempestives, un irritant fréquent pour ceux qui contrôlent leur éclairage ou leur chauffage via Home.