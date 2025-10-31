Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’objets connectés Google : la version 4.2 de l’app Home commence à être déployée. Après plusieurs semaines de retours négatifs sur la stabilité et la gestion des caméras, Google promet une expérience plus fluide, plus réactive et plus cohérente sur Android comme sur iOS.
L’écosystème Google Home a beau s’être largement imposé dans les foyers connectés, il traîne encore quelques défauts agaçants. Lenteurs d’affichage, plantages à répétition, caméras Nest capricieuses… les critiques se sont multipliées au fil des mois, entachant l’expérience des utilisateurs. Avec cette nouvelle mise à jour, Google tente de reprendre la main et de renforcer la fiabilité de son application domotique, cœur de son offre connectée.
Google veut éradiquer les lenteurs dans son application domotique
Google Home 4.2 vise avant tout à corriger les principaux points de frustration rencontrés par les utilisateurs ces derniers mois. La nouvelle version améliore la stabilité générale de l’application, notamment lors de la navigation entre les onglets et la consultation des flux vidéo des caméras Nest.
Jusqu’ici, les utilisateurs rapportaient de fréquents plantages ou des temps de chargement interminables lorsqu’ils tentaient d’afficher les images en direct. Avec cette mise à jour, Google a retravaillé la gestion mémoire et optimisé le rendu vidéo, permettant aux caméras de s’afficher plus rapidement et sans interruption. Le flux en direct devient également plus stable sur les réseaux Wi-Fi à faible bande passante.
En passant, Google a corrigé plusieurs bugs touchant la reconnaissance des appareils dans les routines et l’affichage des capteurs dans la vue « Favoris ». Ces ajustements devraient réduire les déconnexions intempestives, un irritant fréquent pour ceux qui contrôlent leur éclairage ou leur chauffage via Home.
Le logiciel se transforme en hub complet pour contrôler les appareils Google
La version 4.2 ne se limite pas aux correctifs techniques : elle poursuit aussi le rapprochement entre les anciennes gammes Nest et les nouveaux produits Google Home. Désormais, les utilisateurs peuvent gérer plus simplement les caméras Nest de première génération depuis l’app principale, sans devoir passer par l’ancienne application dédiée.
L’interface gagne en cohérence avec des menus plus épurés et des icônes harmonisées. Google continue ainsi de transformer Home en un centre de contrôle universel, capable de piloter à la fois les lampes, les enceintes, les thermostats ou les serrures connectées de la marque.
Le géant américain précise que, comme à son habitude, le déploiement progressif de cette version se fera sur plusieurs semaines, en commençant par les utilisateurs du programme bêta avant d’arriver à l’ensemble du public. Pas de panique donc si vous ne la voyez pas apparaître dans votre liste de mises à jour, cela arrive.