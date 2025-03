Cette nouvelle incursion d’IKEA dans le domaine des interrupteurs connectés compatibles Matter témoigne de l’évolution constante de l’offre de la marque en matière de domotique. Avec ce produit, l’enseigne suédoise pourrait séduire un public plus large, soucieux d’adopter des solutions simples et interopérables pour piloter leur maison connectée, et permettrait à Matter, le nouveau standard domotique adopté par l'ensemble de l'industrie, de rentrer plus facilement dans les foyers.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite concernant le prix ou la date de commercialisation, il est probable que le Bilresa Dual Button soit lancé d'ici à la fin de l’année 2025. IKEA ayant pour habitude de proposer des produits à des prix abordables, on peut s’attendre à un positionnement compétitif, dans la lignée des autres accessoires domotiques de la marque, avec un tarif très agressif sous la barre des 10 ou des 15 euros.