Les nouveaux appareils connectés IKEA compatibles Matter devaient démocratiser la maison intelligente à petit prix. Mais pour de nombreux utilisateurs, l’installation vire au parcours du combattant.
Avec sa nouvelle gamme d'objets connectés compatibles Matter à petit prix, IKEA promettait un tournant. Des ampoules, capteurs, boutons connectés et prises intelligentes à partir de quelques euros, compatibles avec Apple Home, Google Home, Alexa ou encore Home Assistant, sans hub obligatoire. Sur le papier, c’était le combo idéal : le prix IKEA associé au standard universel Matter, qui depuis quelques années permet de simplifier la connexion et l'utilisation de tous les appareils depuis une seule application mobile. Dans la réalité, de nombreux utilisateurs signalent des problèmes de connexion, parfois dès la première installation. Et parmi ceux-là, on retrouve même des journalistes spécialisés qui s'arrachent les cheveux, sans réussir à faire fonctionner ces produits.
Les objets IKEA rechignent à se connecter aux applications domotiques
Jennifer Tuohy, journaliste à The Verge spécialisée dans la maison connectée, raconte avoir passé plusieurs semaines à tenter, en vain, de configurer les nouveaux produits IKEA.
Sur les six appareils testés, un seul a fini par être ajouté à Apple Home… après sept tentatives. Un autre capteur a pu être connecté à Home Assistant, mais uniquement après un échec avec l’écosystème d’Apple. Le reste ? Impossible à associer, même avec le hub officiel Dirigera d’IKEA.
Elle explique avoir « passé plusieurs semaines à essayer — et surtout à échouer — à connecter ces appareils à une plateforme domotique ». Sur Reddit, des dizaines de témoignages similaires apparaissent. Certains utilisateurs évoquent des taux d’échec inquiétants : un acheteur affirme n’avoir réussi à connecter que 31 boutons sur 60 tentatives.
Le problème ne se limite pas à l’installation initiale. Plusieurs utilisateurs rapportent que les appareils disparaissent du réseau après quelques jours d’utilisation. Un bouton connecté qui fonctionne un temps, puis se déconnecte sans possibilité de le réappairer.
Un bug persistant et reconnu par la marque, mais pas de solution pérenne dans l'immédiat
Ces nouveaux produits sont les premiers d’IKEA à abandonner le protocole Zigbee au profit de Matter-over-Thread. Pour rappel, Thread est un protocole de communication sans fil basse consommation qui permet aux objets connectés de la maison de discuter entre eux de manière rapide, fiable et sécurisée. Contrairement au Wi-Fi, il crée un réseau « maillé » où chaque appareil relaie le signal, éliminant ainsi les zones blanches sans nécessiter de pont central.
En théorie, Matter simplifie tout. En pratique, l’infrastructure Thread reste encore fragile. Les routeurs Thread ne sont pas toujours parfaitement interopérables, et les réseaux domestiques peuvent varier fortement d’un foyer à l’autre.
Face aux critiques, IKEA reconnaît les difficultés. David Granath, responsable de la gamme maison connectée, indique : « Nous sommes conscients que certains clients rencontrent des problèmes de connexion dans certains environnements domestiques, et nous prenons cela très au sérieux ».
L’entreprise affirme travailler avec ses partenaires et la Connectivity Standards Alliance pour identifier l’origine des dysfonctionnements. En attendant, elle recommande de vérifier que les appareils sont bien en mode appairage — activé automatiquement pendant 15 minutes après la mise sous tension — et de relancer manuellement ce mode si nécessaire. En attendant un éventuel correctif qui reviendra remettre de l'ordre et honorer la promesse d'une maison connectée vraiment plus simple.