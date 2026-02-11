Jennifer Tuohy, journaliste à The Verge spécialisée dans la maison connectée, raconte avoir passé plusieurs semaines à tenter, en vain, de configurer les nouveaux produits IKEA.

Sur les six appareils testés, un seul a fini par être ajouté à Apple Home… après sept tentatives. Un autre capteur a pu être connecté à Home Assistant, mais uniquement après un échec avec l’écosystème d’Apple. Le reste ? Impossible à associer, même avec le hub officiel Dirigera d’IKEA.

Elle explique avoir « passé plusieurs semaines à essayer — et surtout à échouer — à connecter ces appareils à une plateforme domotique ». Sur Reddit, des dizaines de témoignages similaires apparaissent. Certains utilisateurs évoquent des taux d’échec inquiétants : un acheteur affirme n’avoir réussi à connecter que 31 boutons sur 60 tentatives.

Le problème ne se limite pas à l’installation initiale. Plusieurs utilisateurs rapportent que les appareils disparaissent du réseau après quelques jours d’utilisation. Un bouton connecté qui fonctionne un temps, puis se déconnecte sans possibilité de le réappairer.