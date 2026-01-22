Le bug concerne principalement des accessoires connectés comme des ampoules, des prises ou certains appareils Nest. Dans l’application Google Home, ces équipements apparaissent comme déconnectés, parfois accompagnés d’un message d’erreur, alors qu’ils continuent de répondre aux commandes vocales ou aux automatisations.

Les accessoires connectés sont en effet parfaitement fonctionnels depuis leurs applications natives. Par exemple, les ampoules Philips Hue sont contrôlables dans l'application Hue, mais apparaissent hors-ligne dans Google Assistant. Selon les nombreux retours, toutes les marques sont concernées par ce bug, ce qui prouve que le problème vient bien de Google Home, et non des équipements.

Plus troublant encore, le problème semble toucher aussi bien des appareils Wi-Fi que des équipements utilisant Thread ou Matter, ce qui complique l’identification d’une cause unique. Plusieurs utilisateurs indiquent également que redémarrer les appareils ou le routeur ne change rien, ils réapparaissent aussitôt déconnectés sur la page d'accueil.