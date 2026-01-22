Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs de Google Home voient apparaître leurs ampoules, prises ou enceintes comme « hors ligne » dans l'application mobile.
Il y a visiblement un gros problème sur Googe Home. L'application mobile, qui se charge d'afficher tous les objets connectés de la maison pour les contrôler plus facilement, rencontre un bug très agaçant. De nombreux utilisateurs, notamment sur Reddit, indiquent que leurs appareils, pourtant bien connectés et fonctionnels, sont indiquées comme hors-ligne sur la page d'accueil de Google Home. Une situation particulièrement gênante pour tous les possesseurs de smartphones Android, qui ne peuvent plus contrôler leurs ampoules connectées depuis le logiciel domotique de Google.
Des appareils indiqués comme hors-ligne, mais parfaitement fonctionnels
Le bug concerne principalement des accessoires connectés comme des ampoules, des prises ou certains appareils Nest. Dans l’application Google Home, ces équipements apparaissent comme déconnectés, parfois accompagnés d’un message d’erreur, alors qu’ils continuent de répondre aux commandes vocales ou aux automatisations.
Les accessoires connectés sont en effet parfaitement fonctionnels depuis leurs applications natives. Par exemple, les ampoules Philips Hue sont contrôlables dans l'application Hue, mais apparaissent hors-ligne dans Google Assistant. Selon les nombreux retours, toutes les marques sont concernées par ce bug, ce qui prouve que le problème vient bien de Google Home, et non des équipements.
Plus troublant encore, le problème semble toucher aussi bien des appareils Wi-Fi que des équipements utilisant Thread ou Matter, ce qui complique l’identification d’une cause unique. Plusieurs utilisateurs indiquent également que redémarrer les appareils ou le routeur ne change rien, ils réapparaissent aussitôt déconnectés sur la page d'accueil.
Un bug en cours de résolution chez Google
La grogne monte chez les amateurs de maison connecté et Google n'a pas attendu longtemps pour sauter dans les commentaires de cette publication Reddit et donner une explication. Le géant de la recherche a ainsi confirmé être au courant du problème et indique travailler sur une correction, sans toutefois donner de calendrier précis.
En attendant, la seule solution consiste à ignorer l’indication « hors ligne » tant que les appareils continuent de fonctionner normalement. C'est assez mince, mais il faudra se contenter de ça, le temps que les ingénieurs ne déploient une solution.
Cette situation rappelle que les éditeurs engagés sur le sujet de la maison connectée ont encore du travail à effectuer pour simplifier l'utilisation de ces différents appareils. Le protocole Matter a été présenté comme la solution parfaite pour connecter tous ces accessoires et les utiliser sur n'importe quelle plateforme. Encore faut-il que les Google Home, Apple Homekit ou encore Alexa soient fonctionnels pour rendre l'expérience totalement transparente.