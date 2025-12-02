De nombreux utilisateurs ont noté sur les réseaux sociaux que leurs caméras Nest plus anciennes, et en particulier les modèles de première génération, disparaissent subitement de l'application Google Home. Les appareils semblent toujours connectés localement, mais ne remontent plus dans l’application, rendant impossible la consultation des flux en direct. Certains signalent que cela se produit également avec l'ancienne sonnette Nest Hello.

Le problème ne touche pas les modèles plus récents, qui continuent de fonctionner normalement. Le bug serait donc lié à l’intégration spécifique des anciens modèles dans l’infrastructure modernisée de Google Home.

Un redémarrage de la caméra ou quelques ajustements dans les réglages n'ont pas d'effet. Pour l’instant, aucune solution fiable ne permet de rétablir l’accès autrement que par une réinitialisation complète, une rustine qui peut fonctionner temporairement, mais le problème semble revenir après quelque temps.