Un bug inattendu touche depuis peu certaines anciennes caméras Nest. Résultat : elles cessent brusquement d’apparaître dans Google Home, laissant les utilisateurs sans protection de leur domicile.
Jusqu'à aujourd'hui, Google avait accompli un joli travail concernant le suivi de ses anciens produits Nest. Si la marque domotique est désormais pleinement intégrée à Google, le moteur de recherche avait veillé à proposer une compatibilité avec ses anciens produits, mais la machine semble s'être grippée. Plusieurs possesseurs d'anciennes caméras de surveillance Nest se plaignent en effet d'un bug particulièrement gênant qui rend tout simplement leurs appareils hors service. Un problème préoccupant, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année, où bon nombre d'entre nous allons prendre la route pour rejoindre nos familles.
Les anciennes caméras Nest sont hors-ligne depuis la mise à jour Google Home
De nombreux utilisateurs ont noté sur les réseaux sociaux que leurs caméras Nest plus anciennes, et en particulier les modèles de première génération, disparaissent subitement de l'application Google Home. Les appareils semblent toujours connectés localement, mais ne remontent plus dans l’application, rendant impossible la consultation des flux en direct. Certains signalent que cela se produit également avec l'ancienne sonnette Nest Hello.
Le problème ne touche pas les modèles plus récents, qui continuent de fonctionner normalement. Le bug serait donc lié à l’intégration spécifique des anciens modèles dans l’infrastructure modernisée de Google Home.
Un redémarrage de la caméra ou quelques ajustements dans les réglages n'ont pas d'effet. Pour l’instant, aucune solution fiable ne permet de rétablir l’accès autrement que par une réinitialisation complète, une rustine qui peut fonctionner temporairement, mais le problème semble revenir après quelque temps.
Un bug fâcheux et une perte de sécurité pour les utilisateurs
Pour le moment, Google n'a pas officiellement reconnu le problème par la voie d'un communiqué ou via un porte-parole. Il est impossible donc de savoir si les ingénieurs de la marque sont au courant et travaillent à un correctif.
Que faire alors dans pareil cas ? Si vous avez les moyens, nous vous conseillons de ne prendre aucun risque et d'investir dans une nouvelle caméra de surveillance, qu'elle provienne de chez Google ou de toute autre marque. La plupart des modèles récents sont aujourd'hui compatibles Matter, et peuvent s'intégrer à Google Home automatiquement, ce qui vous permet de conserver vos habitudes d'utilisation.