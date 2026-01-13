Signify présente en ce début d'année une myriade de nouveautés pour rendre l'éclairage de votre maison plus simple, et bien sur plus intelligent.
La maison connectée, beaucoup en rêvent mais peu franchissent le pas. Et on on peut parfois les comprendre. Malgré l'arrivée de Matter, un standard qui vise à regrouper l'ensemble des objets connectés dans la maison, configurer et utiliser plusieurs ampoules connectées n'est pas chose aiséé. Créer des ambiances lumineuses, utiliser la bonne application, paramétrer le bon fonctionnement de ses ampoules…tout cela demande du temps, et de nombreux utilisateurs jettent l'éponge avant même d'essayer. Philips Hue veut donc rendre l'éclairage plus simple et intelligent, et présente à l'occasion du CES 2026 de nouvelles fonctions pour simplifier tout le processus.
Un éclairage plus naturel dans la maison
Avec SpatialAware, Philips Hue introduit une nouvelle manière de concevoir les scènes lumineuses. Jusqu’à présent, les couleurs étaient réparties de façon uniforme entre les luminaires d’une pièce, sans tenir compte de leur position. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur un algorithme capable d’analyser la configuration de l’espace afin de distribuer les couleurs de manière plus cohérente et plus réaliste.
Pour y parvenir, vous devrez réaliser un scan de votre maison ou de votre appartement en utilisant l'application Philips Hue, et la caméra de votre smartphone. Cette cartographie permet de localiser précisément chaque lampe et de créer un modèle spatial de la pièce. Une fois cette étape réalisée, les scènes lumineuses peuvent s’adapter automatiquement à l’architecture et à l’agencement du mobilier, sans nécessiter de réglages manuels lampe par lampe.
SpatialAware est principalement pensé pour les scènes inspirées de la nature, comme les ambiances de lever ou de coucher de soleil. L’éclairage peut ainsi évoluer différemment selon les zones de la pièce, avec des dégradés plus progressifs et une impression d’ensemble plus immersive. Cette fonctionnalité sera disponible au printemps 2026 mais nécessitera obligatoirement un Bridge Pro, Signify évoquant des besoins accrus en ressources de calcul. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, il faudra racheter un accessoire pour en bénéficier.
Hue Security s'intègre enfin à Apple HomeKit
Autre annonce attendue de longue date : l’arrivée de la compatibilité Apple Home pour les produits Hue Secure. Dès le premier trimestre 2026, les caméras filaires, la sonnette vidéo et les capteurs de contact pourront être intégrés à l’application Maison d’Apple. Les utilisateurs auront notamment accès aux flux vidéo en direct, aux alertes en temps réel et à l’affichage Picture-in-Picture sur Apple TV. C'était une demande récurrente des utilisateurs, qui souhaitent plus de souplesse dans l'utilisation de leurs accessoires. Ils sont enfin entendus.
Signify s’adresse également aux utilisateurs disposant d’installations étendues. Le Bridge Pro prend désormais en charge la migration de plusieurs anciens bridges vers une seule passerelle. Cette évolution permet de centraliser jusqu’à 150 luminaires au sein d’un même système, simplifiant la gestion des grandes installations sans multiplier les ponts et les contraintes logicielles.
Enfin, l’assistant IA intégré à l’application Hue continue d’évoluer. Il peut désormais créer des automatisations complexes à partir de commandes formulées en langage naturel, comme la programmation de réveils différents selon les jours de la semaine. L’interface des pièces et zones a également été revue afin de mieux visualiser ces automatisations et d’en faciliter l’ajustement au quotidien, renforçant encore le rôle central du Bridge Pro dans l’écosystème Philips Hue.
Le Bridge Pro de Philips Hue devient, avec l'annonce de ses nouvelles fonctions, plus indispensable que jamais pour profiter de ces avancées logicielles, et des futures fonctions à venir dans les prochains mois. Seront-elles suffisantes pour déclencher un achat chez les utilisateurs déjà équipées ? Si vous en faites partie, n'hésitez à nous donner votre sentiment en commentaire.