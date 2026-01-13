Avec SpatialAware, Philips Hue introduit une nouvelle manière de concevoir les scènes lumineuses. Jusqu’à présent, les couleurs étaient réparties de façon uniforme entre les luminaires d’une pièce, sans tenir compte de leur position. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur un algorithme capable d’analyser la configuration de l’espace afin de distribuer les couleurs de manière plus cohérente et plus réaliste.

Pour y parvenir, vous devrez réaliser un scan de votre maison ou de votre appartement en utilisant l'application Philips Hue, et la caméra de votre smartphone. Cette cartographie permet de localiser précisément chaque lampe et de créer un modèle spatial de la pièce. Une fois cette étape réalisée, les scènes lumineuses peuvent s’adapter automatiquement à l’architecture et à l’agencement du mobilier, sans nécessiter de réglages manuels lampe par lampe.

SpatialAware est principalement pensé pour les scènes inspirées de la nature, comme les ambiances de lever ou de coucher de soleil. L’éclairage peut ainsi évoluer différemment selon les zones de la pièce, avec des dégradés plus progressifs et une impression d’ensemble plus immersive. Cette fonctionnalité sera disponible au printemps 2026 mais nécessitera obligatoirement un Bridge Pro, Signify évoquant des besoins accrus en ressources de calcul. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs, il faudra racheter un accessoire pour en bénéficier.