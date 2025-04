Après les ampoules connectées et les enceintes intelligentes, l'heure est venue pour les aspirateurs robot d'adopter Matter. Le standard domotique, qui s'apprête à intégrer l'ensemble des appareils du secteur de la maison connectée, est désormais supporté par plusieurs constructeurs, et non des moindres, à travers des mises à jour actuellement distribuées sur plusieurs appareils. Si cet ajout est relativement transparent pour les utilisateurs, il est pourtant très important et va faciliter l'utilisation de ces appareils au quotidien. On vous explique comment.