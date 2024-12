Lors de la WWDC 2024, qui s'est tenue en juin 2024 à Cupertino, au siège de la marque, Apple a annoncé le support des aspirateurs robots dans l'application Maison.

Concrètement, il sera possible d'ajouter son aspirateur sur la page d'accueil de Maison pour le lancer depuis le tableau de bord, changer les modes d'aspiration, de lavage, ou le renvoyer à sa base de chargement. On pourra également utiliser les options d'automatisation pour créer des scénarios entre les différents appareils liés au compte Maison d'Apple, par exemple lancer automatiquement le nettoyage des sols lorsque tous les habitants de la maison sont partis et que la serrure connectée est verrouillée.

Enfin, l'aspirateur robot sera compatible et contrôlable nativement avec Siri. Certains constructeurs proposent aujourd'hui la possibilité d'utiliser des raccourcis Siri, mais cela n'a rien de pratique. Il faut passer par l'application Raccourcis d'Apple et créer son script de toutes pièces, ou utiliser un template réalisé par le constructeur de son aspirateur. Les commandes requièrent une validation sur l'écran du téléphone à chaque utilisation, on a connu expérience utilisateur plus transparente.