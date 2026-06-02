Ce moment, c’est l’automne 2026, en même temps que la refonte en profondeur de Siri et les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence. Un choix stratégique assumé, qui dit beaucoup sur l’importance que la firme accorde à l’expérience logicielle pour accompagner ses nouveaux produits.

Apple aurait délibérément retenu le lancement de ces deux produits pour les coupler à l’arrivée du Siri repensé. L’idée est claire : sortir du matériel sans le logiciel qui justifie sa valeur ajoutée n’aurait pas de sens. Les deux appareils seront donc des véhicules pour les nouvelles capacités d'Apple Intelligence, et leur commercialisation est calée sur le déploiement cet automne d’iOS 27 et des mises à jour associées.

Le HomePod mini souffre par ailleurs d’une disponibilité limitée, aussi bien en ligne qu’en boutique, ce qui renforce l'idée que le renouvellement de gamme est imminent.