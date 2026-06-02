Apple retient depuis des mois des versions mises à jour de l’Apple TV et du HomePod mini. La raison : Siri. Les deux appareils attendent d’être lancés en même temps que la refonte de l’assistant, prévue cet automne.
L’Apple TV et le HomePod mini n’ont pas connu de renouvellement matériel significatif depuis plusieurs années. Rendez-vous compte : l’Apple TV 4K est sortie en septembre 2022 tandis que le HomePod mini fête ses six ans d'existence cette année. Les utilisateurs de ces deux appareils s’interrogent régulièrement sur l’absence de nouvelles références. La réponse vient de Mark Gurman de Bloomberg : les mises à jour existent bel et bien, elles sont déjà entre les mains des employés d’Apple Park, et elles attendent simplement le bon moment pour sortir.
Deux appareils en attente, pour des raisons logicielles
Ce moment, c’est l’automne 2026, en même temps que la refonte en profondeur de Siri et les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence. Un choix stratégique assumé, qui dit beaucoup sur l’importance que la firme accorde à l’expérience logicielle pour accompagner ses nouveaux produits.
Apple aurait délibérément retenu le lancement de ces deux produits pour les coupler à l’arrivée du Siri repensé. L’idée est claire : sortir du matériel sans le logiciel qui justifie sa valeur ajoutée n’aurait pas de sens. Les deux appareils seront donc des véhicules pour les nouvelles capacités d'Apple Intelligence, et leur commercialisation est calée sur le déploiement cet automne d’iOS 27 et des mises à jour associées.
Le HomePod mini souffre par ailleurs d’une disponibilité limitée, aussi bien en ligne qu’en boutique, ce qui renforce l'idée que le renouvellement de gamme est imminent.
Des évolutions modestes, mais une augmentation des usages grâce à l’IA
Sur le fond, les deux appareils ne connaîtront pas de transformation radicale. L’Apple TV 4K bénéficiera principalement d’une mise à jour de sa puce, accompagnée peut-être d'une légère amélioration de la télécommande. Le boîtier lui-même ne changera pas d’aspect.Le HomePod mini suivra le même principe : l’extérieur restera fidèle au design sphérique actuel, mais la puce S5 sera remplacée par un composant bien plus récent. Ce bond en avant sur le plan du processeur est ce qui permettra aux deux appareils d’exploiter pleinement les nouvelles fonctionnalités de Siri et d’Apple Intelligence, justifiant leur lancement coordonné avec la mise à jour logicielle majeure de l’automne.
Des spec-bumps en apparence, mais qui ouvrent la voie à une expérience substantiellement différente pour les utilisateurs de l’écosystème domestique d’Apple. Les produits existeraient bel et bien; on attend désormais les usages pour les accueillir ou non dans notre intérieur.